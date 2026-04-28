Lady Gaga y Doechii crean su propio mundo esperpéntico y de fantasía en el videoclip de 'Runway'

Los fans de Lady Gaga y Doechii están con la boca abierta por el impresionante videoclip de Runway, el tema que han lanzado las artistas como canción original de la película El diablo viste de Prada 2.

Un mes después del estreno de la esperada canción, las cantantes protagonizan un vídeo musical que es todo un desfile de colores, glamour y un estilo esperpéntico volcado a la pantalla.

Con trajes de reinas que parecen los de Alicia en el país de las maravillas, pelucas y colores que recorren toda la gama del arcoíris, la superestrella de pop y la rapera ponen en imágenes su nueva canción, que invita a bailar y a dejarse llevar por las tendencias.

Las artistas también se cubren con monos hasta la cabeza lleno de pinchos y diamantes, con los que desfilan con mucho glamour. Y por si fuera poco, las artistas se atreven también a lucir una chaqueta roja en sus dos cuerpos, además de hacer un claro guiño a la película revolcándose por el zapato de tacón del cartel de la segunda parte de la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep.

Se trata de todo un homenaje al mundo de la moda con la diversión como bandera. Un mundo que en el videoclip se plasma con outfits de lo más variados, y tres escenarios llenos de rayas, luces y el rojo característico de la película a la que ponen música.