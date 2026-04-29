¿Cuándo son los conciertos de Karol G en Madrid, Sevilla y Barcelona? Todo sobre la preventa y venta de entradas

Te interesa Guía rápida para comprar entradas de Karol G en España antes de que se agoten

Karol G está dispuesta a volver a hacer suyos los escenarios. Después de sus dos grandes actuaciones en Coachella 2026 como cabeza de cartel, la colombiana se recorrerá el planeta con su Viajando por el mundo tropitour.

Y en España La Bichota dará varios conciertos. Aunque la artista comienza la gira este 2026, en nuestro país habrá que esperar al verano de 2027 para verla en directo. No obstante, la intérprete de Provenza está dispuesta a hacer historia como con Mañana será bonito tour, gira que cerró con cuatro conciertos desde el Santiago Bernabéu de Madrid.

Fechas de sus conciertos en España

De momento, Karol G ha anunciado tres conciertos en España con paradas en Barcelona, Sevilla y Madrid:

3 y 4 de junio - Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona

11 y 12 de junio - Estadio La Cartuja de Sevilla

24 y 25 de junio - Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid

Sin embargo, el cartel de la gira asegura que pronto se desvelarán "más ciudades", y siempre cabe la posibilidad de que la artista añada más fechas en los mismos recintos.

Cómo funcionan las preventas

Para comprar entradas de Karol G, los fans pueden acceder a dos preventas antes de que empiece la venta general. La primera de ellas fue el lunes 27 de abril a las 10:00 horas, a la que pudieron acceder aquellos que se registraron en la página oficial de la artista.

Una vez terminada la primera preventa, este miércoles 29 de abril a las 10:00 horas empieza la preventa de Live Nation para los usuarios registrados en la promotora desde este enlace. De nuevo, es importante entrar a la sala de espera media hora antes, a las 09:30 horas. En este caso, cada fan también puede comprar seis entradas.

Cuándo es la venta general

Tras las dos preventas, la venta general de entradas de Karol G da inicio el jueves 30 de abril a las 10:00 en Live Nation y Ticketmaster. Y, como siempre, se recomienda entrar a la sala de espera con media hora de antelación y cada usuario puede comprar seis entradas.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 €

Golden Circle - 161,00 €

Pista General - 127,00 €

PL1 Grada - 161,00 €

PL2 Grada - 138,00 €

PL3 Grada - 104,00 €

PL4 Grada - 93,00 €

PL4 Accesibilidad - 93,00 €

PL5 Grada - 81,50 €

PL6 Grada - 70,50 €

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 €, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 € por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Precios VIP

VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€

VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€

VIP 3 – "tropicoqueta" VIP package 654,00€

VIP 4 – "verano rosa" VIP package 416,00€

VIP 5 – "latina forever" VIP package 416,00€

VIP 6 – "milagros" VIP package 336,50€

VIP 7 – "unica" VIP package 325,00€

Precios platinum

Madrid: desde 139.00 € hasta 476.00 €

Sevilla: desde 119.00 € hasta 449.00 €

Barcelona: desde 99.00 € hasta 449.00 €

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, pero hay que tener en cuenta que Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).