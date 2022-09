Los motivos económicos por los que casi se cancela la gira de Coldplay

Coldplay durante su gira 'Music Of The Spheres' // Gtres

'Music of the Spheres World Tour'

La gira mundial Music of the Speres de Coldplay está siendo todo un éxito. Ya están agotadas todas las entradas de la mayoría de los 105 conciertos que componen el tour, sin embargo, este estuvo a punto de cancelarse por problemas económicos.

Chris Martin confirmó la situación sobre la gira en el periódico The Sun: "Se volvió financieramente complicado, algo que no habíamos vivido antes. Realmente nunca tuvimos una gran crisis financiera. Esta fue la primera vez que hubo un punto en el que no pudimos hacer la gira debido a la situación del dinero".

Este problema financiero pudo resolverse con ayuda y algunos cambios. Gracias a ello podremos disfrutar de Coldplay tanto en Barcelona como en otros muchos lugares del mundo.

Motivos de la crisis de Coldplay

Uno de los motivos del sobrecoste de la gira de Coldplay es que se esta organizando de la manera más ecológica posible. Así, se han incluido medidas como la reducción de las emisiones directas en un 50% en comparación con tours de la banda en años anteriores, como es por ejemplo la utilización de energía renovable o la instalación de placas solares.

Otro de los grandes costes de la gira es la utilización de la última tecnología para que el concierto fuera una experiencia interactiva.

Chris Martin explicaba en el periódico antes mencionado que "esta gira se trataba de probar nuevas cosas y algunas de ellas funcionan y otras no". "Somos muy afortunados de poder sobrevivir y mantener pérdidas y eso está bien", señalaba.

Diferencias de ideas para los conciertos

Chris Martin asegura que todas las ideas que tiene la banda para los eventos en vivo se filtran y, a pesar de que los conciertos son muy locos, las ideas más chifladas se quedan fuera.

El cantante explica que el batería Will Champion es el encargado de poner los límites: "Por cada idea que veis en el escenario, habrá como unas 51 que Will ha dicho 'De ninguna manera'. Pero así es como funciona. Él tiene que sentirlo. Una vez que lo siente, nosotros lo hacemos. Esto es por lo que Will es el corazón y ancla de la banda. Si no resuena con él, no lo hacemos. Si está cerca, seguimos hasta que lo haga".

Coldplay en España

El tour Music Of The Spheres llevará a Colplay a Barcelona. Los cuatro conciertos la banda de Chris Martin serán en la ciudad condal, los días 24, 25, 27 y 28 de mayo de 2023 en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

A pesar de la ampliación de fechas todas las entradas se agotaron en muy poco tiempo.