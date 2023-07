Muere a los 48 años Coco Lee, la cantante de 'Mulán', tras un intento de suicidio

La cantante hongkonesa-estadounidense de 48 años Coco Lee, la única artista china que ha actuado en la ceremonia de los Oscar, murió este miércoles en un hospital de Hong Kong a causa de las heridas que se infligió tres días antes en un intento de quitarse la vida, tal y como ha informado su familia.

Las hermanas de la artista y compositora Lee, Carol y Nancy, anunciaron mediante publicaciones en las redes sociales Instagram y Facebook que la intérprete padecía de depresión desde hace varios años, trató de suicidarse el pasado domingo y había permanecido en coma desde entonces.

"Venimos con gran tristeza a compartir la más devastadora de las noticias: Coco ha sufrido de depresión durante algunos años pero su estado se deterioró drásticamente en los últimos meses", reza la publicación, que añade que aunque la artista buscó ayuda profesional y luchó contra la enfermedad, "ese demonio interno se llevó lo mejor de ella".

Lee fue la primera artista china en firmar un contrato a nivel mundial con el gigante Sony Music y también la primera y hasta ahora única representante china que ha actuado en la ceremonia de los Oscar, donde en 2000 cantó el tema A Love Before Time perteneciente a la película Tigre y Dragón, de Ang Lee.

Coco Lee interpreta 'A Love Before Time', en los Oscar del año 2000.

La muerte de Coco Lee ha causado conmoción tanto en Hong Kong como en China continental y en Taiwán, donde las redes se han llenado de comentarios que recuerdan su larga y exitosa carrera.

La intérprete nació en Hong Kong en 1975, se mudó con su familia a San Francisco, Estados Unidos, a los nueve años y regresó en 1993 para participar en un concurso televisivo de talentos en el que quedó finalista, lo que le valió su primer contrato discográfico.

Alcanzó su primer éxito regional en 1994 con el lanzamiento en Taiwán de un álbum en chino llamado Love From Now On, y en 1999 publicó su primer trabajo en inglés, Just No Other Way.

A lo largo de su carrera Coco Lee, que también participó como actriz en tres películas, publicó más de una quincena de discos que vendieron decenas de millones de copias y su sencillo Do You Want My Love llegó al cuarto puesto de la lista Billboard estadounidense en diciembre de 1999.

Entre los artistas que influyeron en su estilo, la cantante mencionaba a Michael Jackson, Beyoncé, Stevie Wonder, Madonna y Mariah Carey, con algunos de los cuales llegó a compartir escenario.

Su última publicación en Instagram: amor y fe

El pasado 31 de diciembre de 2022, la artista publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes. Las dos primeras mostraban dos tatuajes, uno con la palabra "love" y otro con "faith".

En el pie de foto, con un largo texto en el que la cantante se abre en canal sobre su estado anímico: "AMOR & FE ~ mis 2 palabras favoritas que llevo fuertemente en mi corazón y que necesitaba desesperadamente para atravesar este año increíblemente difícil". Y continuaba: "La vida parecía insoportable a veces, pero adapté la actitud de una "guerrera" para enfrentarme a ellos sin miedo".

El emotivo texto, dirigido a todos sus seguidores, era también un mensaje para ella misma: "Mi objetivo en 2023 es compartir la historia de mi vida y cómo me he enfrentado a grandes obstáculos que me han cambiado la vida y he conseguido mantener una actitud positiva".

Lee admitía haber logrado conseguir recomponerse tras una difícil temporada y se mostraba positiva: "Me alegra decir que por fin estoy viviendo mi verdadero yo. Es la mejor sensación y estoy agradecida cada día por estar viva y poder compartir mis pensamientos con vosotros".

Con ganas de dar portazo a un duro año, escribía: "Di adiós a 2022, adiós a toda la mierda que pasó. En 2023~Vive una vida de buenas intenciones, de verdad, ten fe en lo que haces, SONRÍE y ¡¡¡escoge la felicidad!!!", concluía animada, que finalizaba con una actitud de apoyo y superación: "Soy una mujer guerrera. Al igual que la Gran Muralla China, nunca caeré. Si yo puedo superar cualquier cosa, ¡tú también puedes! No estás sola, no importa lo dura que se ponga la vida, yo estoy contigo".