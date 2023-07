Muere Tony Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense, a los 96 años

Tony Bennett ha fallecido este viernes en Nueva York, según ha confirmado su publicista. Bennett tenía 96 años y padecía Alzhéimer desde 2016, diagnóstico que se hizo público en 2021 y que, ese año, le llevó a anunciar su retiro de los escenarios.

El cantante estadounidense, una de las voces históricas del crooning nortamericano —una forma de cantar suave y murmurante, sin proyectar la voz— ​junto a mitos como Frank Sinatra o Dean Martin, ha fallecido este viernes en Nueva York a los 96 años de edad.

Bennett deja un legado de más de 70 años en los escenarios, más de 150 discos y un repaso a un cancionero histórico con temas de Cole Porter, los Gershwins, Duke Ellington, Rodgers o Hammerstein, entre otros.

El cantante, nacido en 1926, mantuvo prácticamente intacta su popularidad hasta los últimos años de su carrera, en la que realizó históricas colaboraciones con las artistas Lady Gaga y Amy Winehouse.

En febrero de 2021, su esposa, Susan Bennett, confirmó que Bennett llevaba padeciendo Alzheimer desde 2016, lo que no impidió que el cantante siguiera grabando y compareciendo públicamente hasta agosto de ese mismo año, cuando apareció con Lady Gaga en el Radio City Music Hall para el espectáculo titulado "One Last Time".

Tras el evento, Bennett acabó alejándose de la luz pública hasta su fallecimiento de este viernes, confirmado por su publicista, Sylvia Weiner, a The New York Times.

Biden, sobre Tony Bennett: "Fue un clásico estadounidense"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado la muerte de Bennett, a quien ha llegado incluso a catalogar como "un clásico estadounidense" capaz de resistirse al "impulso de ajustar su estilo para adaptarse a los tiempos".

Biden ha recapitulado la vida de Bennett y algunas de sus principales hazañas, como participar en la liberación del campo de concentración de Dachau, en Alemania, o sus actuaciones para Nelson Mandela, John F. Kennedy o la reina Isabel II.

"Jill (Biden) y yo hemos sido fanáticos de la música de Tony durante mucho tiempo, no solo por su hermosa voz, sino también por la alegría que le brindaba a todo lo que hacía", ha zanjado el mandatario estadounidense.