Tony Bennett dice adiós a los escenarios a sus 95 años, tras más de 70 dedicados al mundo de la música. El mítico cantante ha anunciado su retirada después de que sus médicos le aconsejaran la cancelación de su gira para continuar con el tratamiento del Alzheimer que le fue diagnosticado en 2016.

"Su salud es lo más importante", explicaba su hijo y representante, Danny Bennett, para la revista Variety, donde aseguraba que no habría más conciertos de su padre: "Ha sido una decisión difícil, porque es un cantante capaz, pero es orden de los médicos".

El intérprete de temas como The Way You Look Tonight o I Left My Heart in San Francisco dice así adiós a una carrera impresionante en el mundo musical, después de que se adentrara en el mundillo en 1950. Ahora, el cantante cierra esta etapa con reconocimientos como los 18 premios Grammy y dos premios Emmy con los que cuenta o el reconocimiento de una leyenda como Frank Sinatra, que consideraba a Tony Bennett como "el mejor cantante que hay en el negocio (del espectáculo)".

Aunque Tony Bennett había anunciado que llevaría a cabo una gira de despedida, su salud se lo ha impedido y, por ello, los dos conciertos que dio la semana pasada en el Radio City Music Hall de Nueva York, junto a la cantante Lady Gaga, serán los últimos de su carrera. El 1 de octubre saldrá a la venta el disco de jazz que ambos han preparado juntos, titulado Love for Sale, cuyo primer adelanto, I Get a Kick Out of You, se publicó el pasado 3 de agosto, coincidiendo con el 95 cumpleaños de Tony Bennett.

Viviendo con Alzheimer desde 2016

El cantante le fue diagnosticado un Alzheimer en 2016, durante la grabación del disco junto a Lady Gaga. Sin embargo, hasta ahora, Tony Bennett ha conseguido hacer una vida medianamente normal sobre los escenarios, viviendo con su enfermedad en el más pleno silencio.

Su retirada, según ha dicho su hijo, no viene por ningún problema a la hora de cantar: "No se trata de cantar es, más bien, el viaje. Mira, se cansa. Se ha tomado la decisión de que dar conciertos es demasiado para él. No queremos que se caiga en el escenario, por ejemplo, algo tan simple como eso", explicaba a Variety.

Al ser preguntado por la vitalidad de su padre en sus conciertos, a sus 95 años y atravesando una enfermedad tan difícil como la demencia, Danny Bennett esclarecía que "es donde ha vivido toda su vida y donde está más feliz: en el escenario, haciendo música".

"Tratar como lo hemos hecho con la enfermedad de Alzheimer durante los últimos cuatro o cinco años, es cognitivo. Tiene pérdida de memoria a corto plazo. Eso, sin embargo, no significa que todavía no tenga todo esto almacenado dentro de él. No usa un teleprompter. Nunca pierde una línea. Llega a ese escenario y se va. Es posible que no recuerde cada parte de ese concierto. Pero, cuando se hizo a un lado del escenario, lo primero que me dijo fue: 'Me encanta ser cantante'", concluía su hijo.