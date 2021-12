"Tony Bennett tiene 95 años y padece Alzheimer": su emocionante y viral dúo con Lady Gaga

Tony Bennett y Lady Gaga son una pareja sólida. El cantante de 95 años y la artista de 35 trabajaron juntos por primera vez en 2011 y desde entonces no han parado de colaborar. Su último trabajo es el MTV Unplugged , presentado el 16 de diciembre, que emociona por las circunstancias de Bennett. Tiene 95 años y padece Alzheimer desde hace cuatro.

Son una pareja sólida. Lady Gaga y Tony Bennett llevan colaborando desde 2011. Han hecho dos discos juntos y este año han grabado su primer MTV Unplugged .

La colaboración de los dos artistas se emitió la madrugada del 16 al 17 de diciembre. Si escuchar las dos voces juntas siempre es emocionante, lo es más sabiendo las circunstancias de Bennet.

El cantante de 95 años reveló el pasado febrero en una entrevista con la revista americana AARP, centrada en temas relacionados con el envejecimiento, que padece Alzheimer desde hace cuatro años. La música se ha convertido en su mejor terapia.

Lo decía ese artículo, que también explicaba que la enfermedad ha afectado la memoria y la capacidad de Bennett para reconocer objetos cotidianos, pero aún no está aquejado de desorientación o episodios de terror, rabia o depresión característicos de esta enfermedad, y lo muestra en este vídeo.

"Ya no es el viejo Tony…aunque cuando canta sigue siendo el viejo Tony", decía su mujer Susan en ese artículo. “Ojalá siguiera pintando, pero eso no le ha enganchado como lo ha hecho el canto. Cantar lo es todo para él. Todo. Le ha salvado la vida muchas veces".

Según Susan y su hijo mayor, Danny, la música le ayuda cuando está confundido. "Detrás del escenario, Tony podría parecer completamente desconcertado sobre su paradero. Pero en el momento en que escuchó la voz del locutor, "¡Damas y caballeros, Tony Bennett!" se transformaba y se ponía en modo actuación, se convertía en el centro de atención, sonriendo y reconociendo los aplausos de la audiencia", explicaron.

Bennett y Gaga grabaron este Unplugged a principios de año en Nueva York para presentar las canciones de su segundo disco Love for Sale, el álbum que han lanzado en colaboración en homenaje a las canciones de Cole Porter y que cuenta con seis nominaciones a los Grammy, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año. Tony Bennett en el artista discográfico nominado de mayor edad.

El último concierto de Tony Bennett

El pasado agosto, seis meses después de anunciar que padecía Alzheimer, Tony Bennett se subió al escenario junto a Lady Gaga en Nueva York. Los dos artistas protagonizaron dos conciertos que se anunciaron como la última actuación del cantante.

Una última vez: una noche con Tony Bennett y Lady Gaga, que se emitió recibientemente en la CBS, fue un encuentro de Bennett con su público.

"Se convirtió en él mismo. Simplemente se encendió. Fue como un interruptor de luz", dijo su mujer Susan a 60 Minutes sobre este concierto en el que interpretó sus temas más característicos y cantó a dúo con Lady Gaga los temas Love For Sale y Anything Goes.

"Es mi amigo. Es mi compañero musical. Y es el mejor cantante del mundo. Y cuento contigo, Nueva York, para que lo hagas sonreír. Así que ojalá que te animes. Ojalá que grites. Que te rías. Ojalá que llores. Que entregues tu alma", dijo Lady Gaga emocionada antes de recibirlo en el escenario.