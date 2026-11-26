Andy Taylor ha fallecido a los 65 años tras lidiar con un cáncer de próstata. El guitarrista está detrás como coautor de varias de las canciones más queridas de Duran Duran, como Hungry Like the Wolf , Rio y Girls on Film .

Andy Taylor, guitarrista fundador de Duran Duran, ha fallecido a los 65 años tras lidiar con un cáncer de próstata, tal y como ha confirmado este miércoles 25 de noviembre la propia banda y la familia del artista.

El músico está detrás como coautor de varias de las canciones más queridas del grupo, como Hungry Like the Wolf, Rio y Girls on Film. "Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia", ha declarado Duran Duran. "Desde que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música. Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil, comparable solo a su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su chispa durante los extraordinarios años que siguieron", expresa.

La banda ha afirmado que Taylor afrontó su batalla contra el cáncer con "una valentía, honestidad y elegancia extraordinarias", y ha añadido: "Fue genial volver a hacer música con él cuando los cinco miembros originales nos reunimos a principios de la década de 2000, y ese tiempo juntos, tanto en el escenario como en el estudio, significó muchísimo para todos nosotros. Cuando fuimos incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, Andy estaba demasiado enfermo para acompañarnos, pero sus palabras esa noche nos recordaron a todos su fortaleza y el vínculo que compartíamos".

La esposa de Taylor, Tracey, ha ensalzado también al músico: "Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros, era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las increíbles experiencias que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos, y sin importar lo lejos que lo llevara la música, su corazón siempre estuvo en casa".

"Andy afrontó los últimos años con gran valentía y determinación. Nunca se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida. La amabilidad y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo durante su enfermedad le brindaron un inmenso consuelo y fortaleza, y por ello siempre le estaremos agradecidos", expresa la mujer del fallecido.

La labor de Andy Taylor en Duran Duran

El trabajo de guitarra de Taylor le dio a Duran Duran un toque de hard rock crucial en sus inicios en la escena New Romantic británica. "Funcionó de maravilla porque iba totalmente en contra de los ritmos disco y los ritmos electrónicos [populares en Inglaterra]", dijo el tecladista de Duran Duran, Nick Rhodes, en 2021. "También les gustaba a los estadounidenses. Porque todavía ponían rock en la radio FM en Estados Unidos; éramos la única banda New Wave con guitarras potentes, así que tuvo éxito", añadió.

Su legado siempre estará marcado por su trabajo con Duran Duran. "Nadie más sonaba como nosotros", declaró Taylor a The Irish Times en 2022.