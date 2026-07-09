Muere la cantante galesa Bonnie Tyler a los 75 años

Bonnie Tyler, cantante galesa conocida por éxitos como Total Eclipse of the Heart , Holding Out for a Hero o It's a Heartache , ha fallecido a los 75 años

El fallecimiento de la estrella ha sido confirmado a través de un comunicado publicado en la página web oficial de la popular diva galesa: "La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

"Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", concluye el mensaje de la web de la artista, legendaria por su voz rasgada y sus potentes baladas.

La cantante, natural de Skewen, localidad del sur de Gales, llevaba desde el pasado mes de mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en Portugal. El mes pasado, su portavoz afirmó que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos".