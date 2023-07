Muere la cantante irlandesa Sinéad O'Connor a los 56 años

Sinéad O'Connor ha fallecido este miércoles a los 56 años, según ha adelantado el medio Irish Times recientemente. Por el momento, no se conocen las causas de la muerte de la cantautora irlandesa.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", dice el comunicado que su familia ha enviado a la prensa.

La artista nacida en Dublín alcanzó la fama con la publicación del discoI Do Not Want What I Haven't Got, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

La dura vida de Sinéad

Tras el divorcio de su padres, la madre de O'Connor obtuvo la custodia y la vida de la cantante se volvió un infierno. Explicó que su madre, Marie, "no estaba bien" y la golpeaba y pateaba a diario, a menudo en el abdomen. Tras uno de esos violentos episodios, la pequeña acabó en el hospital. "Mi madre tenía obsesión por destruir mi útero", reveló en una entrevista la revista People.

La pesadilla se extendió durante años hasta que al cumplir los 13 pasó a vivir con su padre. Cuando tenía 18 años, su madre murió, y aunque las agresiones físicas terminaron, aquellos episodios habían marcado a Sinéad O'Connor para siempre. La cantante sufrió desde entonces varios traumas con los que ha tenido que aprender a convivir.

Su vida estuvo marcada por entradas y salidas de centros psiquiátricos. Sinéad fue diagnosticada de trastorno bipolar, así como trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. En 2015 tocó fondo tras someterse a una histerectomía radical para tratar la endometriosis que padecía. El procedimiento, y la menopausia quirúrgica que derivó, la aplastaron.

La cantante acostumbraba a poner llamadas de auxilio en sus redes sociales en las que aseguraba sufrir una sobredosis. En dicha entrevista, habló de su lucha contra su enfermedad mental explicando que "estaba loca. Pero no me arrepiento de esos vídeos 'vergonzosos'. Estoy bastante orgullosa de haber sido tan abierta... La naturaleza de un cantante es ser emocionalmente honesto. Siempre he sido bastante abierta y no me arrepiento".

La muerte de su hijo

En enero de 2022, su hijo murió después de marcharse de un centro médico donde estaba vigilado por riesgo de suicidio.

"Mi hijo bello, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios", subió en Twitter.

Tras esto, canceló su gira en 2022.

La noticia de su muerte a los 56 años ha conmocionado a todos sus fans ya que ha sido totalmente inesperado.