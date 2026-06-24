Mugacu Fest celebra su décima edición con Xoel López, Sidecars y muchos más

¡Prepárate para un fin de semana de música! Mugacu Fest celebra su décima edición y se consolida como un festival independiente que ha crecido sin renunciar a su identidad ni a su vínculo con el territorio. El viernes 26 y el sábado 27 la localidad navarra de Viana se viste de fiesta para recibir a Xoel López y Sidecars , entre otros artistas. ¡No te lo pierdas!

Mugacu Fest vuelve este fin de semana para celebrar su décima edición y consolidarse como un referente de la música independiente en España.

Viana acoge los días 26 y 27 de junio música esta cita ya imprescindible donde la música convive con el patrimonio, la gastronomía y la comunidad. Lejos de la lógica de los macroeventos, Mugacu propone una experiencia cercana con aforo limitado construida para el pueblo y desde el pueblo.

Sidecars encabeza la programación del viernes 26 de junio edición como una de las bandas más sólidas del rock estatal contemporáneo. Los madrileños llevan su Gira presentación Everest a la localidad navarra y prometen un directo contundente y un repertorio intergeneracional.

El sábado 27 de junio se une a la fiesta Xoel López con la profundidad y elegancia del pop independiente de autor y consolidado como uno de los compositores más respetados del panorama español.

Las actuaciones de Sidecars y Xoel López tienen un valor añadido: son las únicas fechas en el norte, convirtiendo su paso por Mugacu en una cita significativa dentro del calendario estival.

Rata se suma a la fiesta del viernes incorporando la energía más cruda y directa, reforzando el equilibrio del programa desde la tensión rock.

El sábado también es el turno de Iseo & Dodosound con un directo envolvente que trasciende etiquetas y conecta con públicos diversos y de Zea Mays, que representan la solidez del rock en euskera con una trayectoria coherente y una identidad artística consolidada.

Además, Paco Pecado pondrá el lado más luminoso y desenfadado al festival con canciones directas, estribillos que se quedan y una energía contagiosa que invita a cantar sin complejos y a disfrutar sin postureo.

Y ya para terminar David Van Bylen aportará la dimensión electrónica más contemporánea del cartel y From Disco to Cisco prometen una sesión festiva, bailable y cargada de groove que conecta directamente con la pista y el espíritu más lúdico del festival.

Todo esto aderezado con la gastronomía local como parte esencial de la identidad de Mugacu Fest. Al fin y al cabo, la música (y todo en general) se disfruta más con el estómago lleno.

Las entradas para la cita están a la venta y, como siempre, lo mejor es comprarlas con antelación. El precio de la entrada de día son 27 euros (viernes) y 32 (sábado) y el abono cuesta 49,50 euros.