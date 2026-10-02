Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al pueblo ganador de la semana
Termina la semana y llega el momento de votar. Esta vez cuatro pueblos compiten por hacerse con el título del más especial de España. ¿A cuál le das la victoria? ¡Vota!
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
Cuatro pueblos compiten por hacerse con el título del más especial de la semana y cuatro embajadores rurales, por llevarse a casa el kit de Cuerpos especiales.
Una semana más abrimos encuesta para que los oyentes del morning de Europa FM hagan de jueces y elijan al ganador. Al pueblo que debe entrar en esta particular selección rural, donde prima la fiesta, el buen rollo y hasta el gentilicio de cada localidad.
Los candidatos esta vez son Rincón del Soto, en La Rioja, que presume de sus peras con denominación de origen protegida; Villaconejos, en la Comunidad de Madrid, famoso por sus melones, La Barraca d'Aigües Vives, En Valencia, con una curiosa división en dos; y Madridanos, en Zamora, donde se sitúa nada menos que el Culo del Mundo.
¿A cuál le das la victoria? Entra en nuestra encuesta y vota por tu favorito. ¡Tienes hasta el lunes 5 de octubre a las 7:00 horas para hacerlo!
Esa mañana descubriremos en directo al ganador de la semana y empezaremos una nueva semana de concurso en Pueblos especiales. Si quieres participar, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y presumir de localidad. ¡El equipo del programa te está esperando!
Elige ya tu favorito
- 1
Rincón de Soto (La Rioja)
Población - 4.000 vecinos (aprox) | Reclamo - las peras de Rincón de Soto con DOP | Otras cosas típicas - la iglesia de San Miguel de los siglos XVI y XVII, el artista local conocido como Gaudí riojano, las fiestas de San Marcos en abril con la famosa cagada del buey y el toro de San Miguel en septiembre | Gentilicio - rinconero y rinconera
- 2
Madridanos (Zamora)
Población - 461 habitantes | Reclamo - las cantera del Culo del Mundo, cerca del pago de Las Contiendas | Otras cosas típicas - el paisaje natural con el castro de El Viso y la localidad anexa de Bamba, el centro experimental de agricultura ecológica, tres tipos de raza asnal que están en peligro de extinción y las noches de verano en el parque | Gentilicio - madridano o madridana
- 3
La Barraca d'Aigües Vives (Valencia)
Población - 950 habitantes | Reclamo - su particular división en dos, a pesar de tener Ayuntamiento propio, entre los términos municipales de Alzira y Carcaixent; el Real Monasterio de Santa María de Aguas Vivas y la romería local, cuyo origen se remonta a 1250 y los tiempos de saqueos durante las guerras contra los musulmanes, cuando los monjes enterraron la vírgen local y un labrador la encontró en el campo | Otras cosas típicas - probar la paella del Hostal - Venta de La Barraca d'Aigües Vives | Gentilicio - barraquero/a
- 4
Villaconejos (Madrid)
Población - 3.500 habitantes | Reclamo - los melones | Otras cosas típicas - la bandera con dos melones y uno conejo, el vino (uno de los mejores de la comunidad), una cueva donde antiguamente los frailes escondían las tinajas de vino, la pasión por la fiesta (tuvieron hasta cuatro discotecas funcionando), la fiesta del melón del 12 de octubre y el museo del melón | Gentilicio - conejero y conejera