Vota en la encuesta de 'Pueblos especiales' y elige al pueblo ganador de la semana

Vota en Pueblos especiales y elige al pueblo ganador de la semana | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Cuatro pueblos compiten por hacerse con el título del más especial de la semana y cuatro embajadores rurales, por llevarse a casa el kit de Cuerpos especiales.

Una semana más abrimos encuesta para que los oyentes del morning de Europa FM hagan de jueces y elijan al ganador. Al pueblo que debe entrar en esta particular selección rural, donde prima la fiesta, el buen rollo y hasta el gentilicio de cada localidad.

Los candidatos esta vez son Rincón del Soto, en La Rioja, que presume de sus peras con denominación de origen protegida; Villaconejos, en la Comunidad de Madrid, famoso por sus melones, La Barraca d'Aigües Vives, En Valencia, con una curiosa división en dos; y Madridanos, en Zamora, donde se sitúa nada menos que el Culo del Mundo.

¿A cuál le das la victoria? Entra en nuestra encuesta y vota por tu favorito. ¡Tienes hasta el lunes 5 de octubre a las 7:00 horas para hacerlo!

Esa mañana descubriremos en directo al ganador de la semana y empezaremos una nueva semana de concurso en Pueblos especiales. Si quieres participar, solo tienes que mandar un mensaje al 619 441 746 y presumir de localidad. ¡El equipo del programa te está esperando!