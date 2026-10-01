Bruno Mars y Karol G vuelven a unirse con pasión en el videoclip de la canción 'Dance With Me'

El crush de Bruno Mars por su latina favorita va a más, al menos musicalmente hablando.

Y es que Karol G y el estadounidense han mostrado su gran conexión tanto en el proyecto de uno como ahora del otro: la colombiana añadió en su disco No me arrepiento de sentir tanto la colaboración con Mars Still, cuyo videoclip los mostró juntos en el show de La Bichota en Los Ángeles.

Ahora ha sido el turno de unirse en el nuevo videoclip de Bruno Mars. El artista ha lanzado el vídeo musical de la canción Dance With Me de su álbum The Romantic, en el que es Karol G la que acaba saltando en los brazos del intérprete de Versace on The Floor.

El videoclip muestra a la de Medellín vestida de blanco y disgustada al teléfono con Mars, que parece que quiere volver a ganarse su amor. Para volverse verdaderamente romántico, va a su balcón a cantarle junto a músicos de cuerda, mientras ella lo mira, todavía disgustada.

Finalmente, la cantante baja las largas escaleras para abrazar con pasión a Mars mientras estallan a su espalda fuegos artificiales. Con esa pasión de la reconciliación bailan pegados el resto del videoclip.

Una historia con final feliz que ha enloquecido a los fans de ambos.