Arde Bogotá apela a los corazones de piedra en 'Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS)'

Por ha llegado el esperado tercer trabajo discográfico de Arde Bogotá: Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS). Once canciones en las que Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban amplían sus registros, mostrando que son capaces de adaptar nueva influencias al sonido que siempre ha marcado la música de los cartageneros.

Un álbum que, tal y como sugiere el título, se ha convertido en un manual de instrucciones para confeccionar un corazón que no sienta y cuyas "canciones son una fotografía de la banda en este momento", como indicaron durante la presentación oficial del proyecto.

En esta cita explicaron que se trata de un disco hecho "entre Cartagena y Los Ángeles", hasta donde se desplazó Arde Bogotá para las intensas sesiones de grabación en los míticos EastWest Studios bajo la batuta del productor Joe Chiccarelli. Un factor con el que se entiende mejor cómo han integrado esos coqueteos de sabor funk en Club de la gente sola, el rock stoner de Hervidero o el cierre con toque flamenco y espíritu góspel de Sacude.

Su estancia en la urbe californiana, que han definido como "una ciudad bastante difícil; es la ciudad de Los Ángeles pero también puede ser la ciudad del infierno", los integrantes han explicado que "ha hecho que la banda salga mucho más reforzada, sabiendo lo que quiere hacer y sabiendo lo que no quiere hacer".

Una declaración de intenciones de cara a la composición de un disco en el que han buscado construir un corazón que altere el modo en el que sentimos, aplicando letras y melodías que destilan sensibilidad, fuerza, intensidad, nostalgia y emoción,