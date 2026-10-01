Los conciertos y showcases más esperados de octubre: Shakira, Antonio Orozco y otros artistas

La música en directo de octubre en España está llena de grandes acontecimientos. Este mes, los grupos Oques Grasses y La Fúmiga celebran los últimos conciertos de su carrera antes de disolverse, mientras artistas como Shakira, Dani Martín, Dani Fernández o Guitarricadelafuente marcan el fin de una etapa.

A todo esto hay que sumarle los esperados espectáculos de Viva Suecia, Antonio Orozco, Morat, Vetusta Morla o Despistaos, así como los showscases exclusivos de Europa FM con Nil Moliner, La La Love You, Marlena, Paula Koops y Bombai.

Shakira

Shakira llega a octubre justo en el ecuador de su residencia europea en Madrid. Así, la colombiana actúa durante los dos primeros fines de semana de octubre como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour:

Viernes, 2 de octubre

Sábado, 3 de octubre

Domingo, 4 de octubre

Viernes, 9 de octubre

Sábado, 10 de octubre

Domingo, 11 de octubre

Antonio Orozco

Antonio Orozco continúa con sus conciertos antes de celebrar su última fecha anunciada el 22 de diciembre en Barcelona. Este mes, celebra cuatro shows y un concierto muy especial con Europa FM en las Fiestas del Pilar de Zaragoza —y de entrada libre—.

3 de octubre - A Coruña

9 de octubre - Mallorca

10 de octubre - Zaragoza - Fiestas del Pilar

- Fiestas del Pilar 17 de octubre - Valencia

24 de octubre - Murcia

No te pierdas a Antonio Orozco en las Fiestas del Pilar de Zaragoza con Europa FM | EUROPA FM

Viva Suecia

Viva Suecia ya está celebrando las últimas fechas de su gira Hecho en tiempos de paz, la cual cuenta con Europa FM como radio oficial. Pero antes del cierre en enero, el grupo celebra tres shows en octubre:

9 de octubre - Elche - Oasis Elche Music Fest

- Oasis Elche Music Fest 10 de octubre - Zaragoza - Espacio Zity

- Espacio Zity 17 de octubre - Murcia - Espacio Norte

Dani Fernández

Muy especiales son los cuatro conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid, pues son las últimas fechas de su gira La Insurrección Tour y las últimas actuaciones en directo del artista antes de tomarse un descanso temporal para reconectar consigo mismo y saber qué quiere hacer próximamente.

Viernes, 9 de octubre

Viernes, 16 de octubre

Sábado, 17 de octubre

Viernes, 23 de octubre

La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh continúa su gira Tantas Cosas que Contar Tour, que tras su primera etapa por España llegará a Latinoamérica y a festivales. De momento, estos son los conciertos que celebran en octubre:

9 octubre 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

- Pabellón Príncipe Felipe 10 octubre 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

- Pabellón Príncipe Felipe 23 octubre 2026 - Las Palmas de Gran Canaria - Anexo Estadio de Gran Canaria

- Anexo Estadio de Gran Canaria 24 octubre 2026 - Santa Cruz de Tenerife - Campo de Fútbol de Adeje

Pablo López

Ya con su nuevo disco publicado, Pablo López celebra dos espectáculos en octubre con El Niño del Espacio En Concierto antes de cerrar el tour el 5 de diciembre y de actuar en Barcelona, Valencia y Madrid en mayo de 2026 con su nueva gira: Hibakusha Tour 2026.

30 de octubre - Fuerteventura - Palacio de Formación y Congresos

- Palacio de Formación y Congresos 31 de octubre - Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus

Guitarricadelafuente

Otro cierre de época es el concierto de Guitarricadelafuente en el Movistar Arena de Madrid, donde actúa el 2 de octubre como espectáculo final de su aclamada gira Spanish Leather Tour. Se trata de su primer show tras el estreno en cines de La bola negra, el segundo largometraje de Los Javis donde el de Benicasim debuta como actor y que está arrasando en taquilla. ¿Cantará La nieve, canción original de la película?

Despistaos

Despistaos inicia este mes su gira Un millón de madrugadas, que entre 2026 y 2027 llevará al grupo por numerosas salas del país con Europa FM como radio oficial.

3 de octubre - Plasencia - Salseo Live

- Salseo Live 9 de octubre - Madrid - Parque de la Vaguada

- Parque de la Vaguada 23 de octubre - Guadalajara - Sala Óxido

- Sala Óxido 24 de octubre - Guadalajara - Sala Óxido

Morat

Octubre es un mes muy especial para la banda colombiana Morat, pues su gira Ya es mañana por fin llega a España con nueve conciertos:

16 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 17 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 21 de octubre - Pamplona - Navarra Arena

- Navarra Arena 23 de octubre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 25 de octubre - Sevilla - CAAC

- CAAC 27 de octubre - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 28 de octubre - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 30 de octubre - Madrid - Movistar Arena

- Movistar Arena 31 de octubre - Madrid - Movistar Arena

Vetusta Morla

Vetusta Morla también está de estreno. Este mes, el grupo empieza su gira de vuelta Canciones de ida con cuatro shows:

2 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 9 de octubre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 24 octubre - Pamplona - Navarra Arena

- Navarra Arena 31 octubre - Málaga - Auditorio Municipal Cortijo de Torres

Oques Grasses

Lo de Oques Grasses más que un comienzo es una despedida. El grupo catalán pondrá fin a su carrera este mes de octubre tras los cuatro conciertos que tienen agendados en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, para los cuales no quedan entradas disponibles. Estos shows se llaman L'últim concert:

Lunes, 5 de octubre

Miércoles, 7 de octubre

Viernes, 9 de octubre

Sábado, 10 de octubre

Dani Martín

Otra despedida es la de Dani Martín, quien este mes de octubre cierra su Gira 25 P*t*s Años con seis últimos conciertos:

2 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC

- Bizkaia Arena BEC 3 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC

- Bizkaia Arena BEC 10 de octubre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 11 de octubre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 23 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi 24 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi

Niall Horan

La gira Dinner Party World Tour de Niall Horan por fin aterriza este mes en España, en concreto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 25 de octubre.

La Fúmiga

Otra despedida es la de La Fúmiga, la banda valenciana que se disolverá al terminar sus cinco conciertos de octubre, aglutinados bajo el título Tot S'acaba:

16 de octubre - Barcelona - Sant Jordi Club

- Sant Jordi Club 17 de octubre - Barcelona - Sant Jordi Club

- Sant Jordi Club 18 de octubre - Barcelona - Sant Jordi Club

- Sant Jordi Club 30 de octubre - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena 31 de octubre - Valencia - Roig Arena

Hombres G

Hombres G sigue adelante con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, que este mes de octubre pasa por dos ciudades españolas y tres países de Latinoamérica:

3 de octubre - Barcelona

9 de octubre - Murcia

13 de octubre - Ciudad de México

14 de octubre - Ciudad de México

16 de octubre - Ciudad de México

18 de octubre - Ciudad de México

20 de octubre - Guadalajara, México

22 de octubre - Guadalajara, México

24 de octubre - Bogotá, Colombia

29 de octubre - Lima, Perú

30 de octubre - Lima, Perú

Nil Moliner

La agenda de Europa FM está llena de showcases este mes, y uno de ellos es el de Nil Moliner en Marbella (Málaga) el jueves 22 de octubre. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. Este evento se suma a los conciertos de su NEXO Tour:

2 de octubre - Gran Canaria - SUM Festival

- SUM Festival 4 de octubre - Lugo - Praza Horta Do Seminario (entrada libre)

- Praza Horta Do Seminario (entrada libre) 22 de octubre - Marbella, Málaga - Showcase Europa FM

Consigue una invitación doble para el showcase de Nil Moliner en Marbella | Europa FM

La La Love You

La La Love You también celebra un showcase exclusivo con Europa FM, en su caso en Granada el viernes 9 de octubre. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. Podríamos llamar a este evento la antesala del Tour Intergaláctico, que comenzará el 4 de noviembre en México.

Vente celebrar con La La Love You en Granada | Europa FM

Marlena

Marlena también tiene varias actuaciones este mes, pero la más especial es su showcase con Europa FM del sábado 10 de octubre en Reus (Tarragona). Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. Esta es la agenda del dúo:

3 de octubre - Ibiza - Cala de Bou

- Cala de Bou 10 de octubre - Reus, Tarragona - Showcase Europa FM

- Showcase Europa FM 16 de octubre - Alicante - El Muelle Live

- El Muelle Live 17 de octubre - Sevilla - Jardín de las Delicias

Tu próxima cita será con Marlena en el showcase exclusivo de Europa FM en Reus | Europa FM

Paula Koops

En el caso de Paula Koops, la joven aterriza el domingo 11 de octubre en Valladolid con su showcase exclusivo con Europa FM. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones.

Paula Koops te invita a un showcase exclusivo el 11 de octubre en Valladolid | Europa FM

Bombai

Bombai sigue de gira y este viernes 2 de octubre pasa por L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con un showcase exclusivo con Europa FM. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. En total, estos son sus espectáculos para octubre:

2 de octubre - Barcelona

3 de octubre - Fuentes de Ebro, Zaragoza

24 de octubre - Andújar, Jaén