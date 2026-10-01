Los conciertos y showcases más esperados de octubre: Shakira, Antonio Orozco y otros artistas
Los conciertos de octubre en España están marcados por las despedidas de Shakira, Dani Martín, Dani Fernández, Oques Grasses, La Fúmiga o Guitarricadelafuente. También destacan los esperados espectáculos de Viva Suecia, Antonio Orozco, Morat, Vetusta Morla o Despistaos, así como los showscases exclusivos de Europa FM con Nil Moliner, La La Love You, Marlena, Paula Koops y Bombai.
Los discos más esperados de octubre: Arde Bogotá, David Bisbal, LISA y otros estrenos
La música en directo de octubre en España está llena de grandes acontecimientos. Este mes, los grupos Oques Grasses y La Fúmiga celebran los últimos conciertos de su carrera antes de disolverse, mientras artistas como Shakira, Dani Martín, Dani Fernández o Guitarricadelafuente marcan el fin de una etapa.
A todo esto hay que sumarle los esperados espectáculos de Viva Suecia, Antonio Orozco, Morat, Vetusta Morla o Despistaos, así como los showscases exclusivos de Europa FM con Nil Moliner, La La Love You, Marlena, Paula Koops y Bombai.
Shakira
Shakira llega a octubre justo en el ecuador de su residencia europea en Madrid. Así, la colombiana actúa durante los dos primeros fines de semana de octubre como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour:
- Viernes, 2 de octubre
- Sábado, 3 de octubre
- Domingo, 4 de octubre
- Viernes, 9 de octubre
- Sábado, 10 de octubre
- Domingo, 11 de octubre
Antonio Orozco
Antonio Orozco continúa con sus conciertos antes de celebrar su última fecha anunciada el 22 de diciembre en Barcelona. Este mes, celebra cuatro shows y un concierto muy especial con Europa FM en las Fiestas del Pilar de Zaragoza —y de entrada libre—.
- 3 de octubre - A Coruña
- 9 de octubre - Mallorca
- 10 de octubre - Zaragoza - Fiestas del Pilar
- 17 de octubre - Valencia
- 24 de octubre - Murcia
Viva Suecia
Viva Suecia ya está celebrando las últimas fechas de su gira Hecho en tiempos de paz, la cual cuenta con Europa FM como radio oficial. Pero antes del cierre en enero, el grupo celebra tres shows en octubre:
- 9 de octubre - Elche - Oasis Elche Music Fest
- 10 de octubre - Zaragoza - Espacio Zity
- 17 de octubre - Murcia - Espacio Norte
Dani Fernández
Muy especiales son los cuatro conciertos de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid, pues son las últimas fechas de su gira La Insurrección Tour y las últimas actuaciones en directo del artista antes de tomarse un descanso temporal para reconectar consigo mismo y saber qué quiere hacer próximamente.
- Viernes, 9 de octubre
- Viernes, 16 de octubre
- Sábado, 17 de octubre
- Viernes, 23 de octubre
La Oreja de Van Gogh
La Oreja de Van Gogh continúa su gira Tantas Cosas que Contar Tour, que tras su primera etapa por España llegará a Latinoamérica y a festivales. De momento, estos son los conciertos que celebran en octubre:
- 9 octubre 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 10 octubre 2026 - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 23 octubre 2026 - Las Palmas de Gran Canaria - Anexo Estadio de Gran Canaria
- 24 octubre 2026 - Santa Cruz de Tenerife - Campo de Fútbol de Adeje
Pablo López
Ya con su nuevo disco publicado, Pablo López celebra dos espectáculos en octubre con El Niño del Espacio En Concierto antes de cerrar el tour el 5 de diciembre y de actuar en Barcelona, Valencia y Madrid en mayo de 2026 con su nueva gira: Hibakusha Tour 2026.
- 30 de octubre - Fuerteventura - Palacio de Formación y Congresos
- 31 de octubre - Gran Canaria - Auditorio Alfredo Kraus
Guitarricadelafuente
Otro cierre de época es el concierto de Guitarricadelafuente en el Movistar Arena de Madrid, donde actúa el 2 de octubre como espectáculo final de su aclamada gira Spanish Leather Tour. Se trata de su primer show tras el estreno en cines de La bola negra, el segundo largometraje de Los Javis donde el de Benicasim debuta como actor y que está arrasando en taquilla. ¿Cantará La nieve, canción original de la película?
Despistaos
Despistaos inicia este mes su gira Un millón de madrugadas, que entre 2026 y 2027 llevará al grupo por numerosas salas del país con Europa FM como radio oficial.
- 3 de octubre - Plasencia - Salseo Live
- 9 de octubre - Madrid - Parque de la Vaguada
- 23 de octubre - Guadalajara - Sala Óxido
- 24 de octubre - Guadalajara - Sala Óxido
Morat
Octubre es un mes muy especial para la banda colombiana Morat, pues su gira Ya es mañana por fin llega a España con nueve conciertos:
- 16 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 17 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 21 de octubre - Pamplona - Navarra Arena
- 23 de octubre - Valencia - Roig Arena
- 25 de octubre - Sevilla - CAAC
- 27 de octubre - Madrid - Movistar Arena
- 28 de octubre - Madrid - Movistar Arena
- 30 de octubre - Madrid - Movistar Arena
- 31 de octubre - Madrid - Movistar Arena
Vetusta Morla
Vetusta Morla también está de estreno. Este mes, el grupo empieza su gira de vuelta Canciones de ida con cuatro shows:
- 2 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 9 de octubre - Valencia - Roig Arena
- 24 octubre - Pamplona - Navarra Arena
- 31 octubre - Málaga - Auditorio Municipal Cortijo de Torres
Oques Grasses
Lo de Oques Grasses más que un comienzo es una despedida. El grupo catalán pondrá fin a su carrera este mes de octubre tras los cuatro conciertos que tienen agendados en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, para los cuales no quedan entradas disponibles. Estos shows se llaman L'últim concert:
- Lunes, 5 de octubre
- Miércoles, 7 de octubre
- Viernes, 9 de octubre
- Sábado, 10 de octubre
Dani Martín
Otra despedida es la de Dani Martín, quien este mes de octubre cierra su Gira 25 P*t*s Años con seis últimos conciertos:
- 2 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC
- 3 de octubre - Bilbao - Bizkaia Arena BEC
- 10 de octubre - Valencia - Roig Arena
- 11 de octubre - Valencia - Roig Arena
- 23 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 24 de octubre - Barcelona - Palau Sant Jordi
Niall Horan
La gira Dinner Party World Tour de Niall Horan por fin aterriza este mes en España, en concreto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 25 de octubre.
La Fúmiga
Otra despedida es la de La Fúmiga, la banda valenciana que se disolverá al terminar sus cinco conciertos de octubre, aglutinados bajo el título Tot S'acaba:
- 16 de octubre - Barcelona - Sant Jordi Club
- 17 de octubre - Barcelona - Sant Jordi Club
- 18 de octubre - Barcelona - Sant Jordi Club
- 30 de octubre - Valencia - Roig Arena
- 31 de octubre - Valencia - Roig Arena
Hombres G
Hombres G sigue adelante con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, que este mes de octubre pasa por dos ciudades españolas y tres países de Latinoamérica:
- 3 de octubre - Barcelona
- 9 de octubre - Murcia
- 13 de octubre - Ciudad de México
- 14 de octubre - Ciudad de México
- 16 de octubre - Ciudad de México
- 18 de octubre - Ciudad de México
- 20 de octubre - Guadalajara, México
- 22 de octubre - Guadalajara, México
- 24 de octubre - Bogotá, Colombia
- 29 de octubre - Lima, Perú
- 30 de octubre - Lima, Perú
Nil Moliner
La agenda de Europa FM está llena de showcases este mes, y uno de ellos es el de Nil Moliner en Marbella (Málaga) el jueves 22 de octubre. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. Este evento se suma a los conciertos de su NEXO Tour:
- 2 de octubre - Gran Canaria - SUM Festival
- 4 de octubre - Lugo - Praza Horta Do Seminario (entrada libre)
- 22 de octubre - Marbella, Málaga - Showcase Europa FM
La La Love You
La La Love You también celebra un showcase exclusivo con Europa FM, en su caso en Granada el viernes 9 de octubre. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. Podríamos llamar a este evento la antesala del Tour Intergaláctico, que comenzará el 4 de noviembre en México.
Marlena
Marlena también tiene varias actuaciones este mes, pero la más especial es su showcase con Europa FM del sábado 10 de octubre en Reus (Tarragona). Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. Esta es la agenda del dúo:
- 3 de octubre - Ibiza - Cala de Bou
- 10 de octubre - Reus, Tarragona - Showcase Europa FM
- 16 de octubre - Alicante - El Muelle Live
- 17 de octubre - Sevilla - Jardín de las Delicias
Paula Koops
En el caso de Paula Koops, la joven aterriza el domingo 11 de octubre en Valladolid con su showcase exclusivo con Europa FM. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones.
Bombai
Bombai sigue de gira y este viernes 2 de octubre pasa por L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con un showcase exclusivo con Europa FM. Descubre aquí cómo conseguir tus invitaciones. En total, estos son sus espectáculos para octubre:
- 2 de octubre - Barcelona
- 3 de octubre - Fuentes de Ebro, Zaragoza
- 24 de octubre - Andújar, Jaén