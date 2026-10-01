David Bisbal, sobre la música de los años 70 y 80: "Tiene que volver. No hay una IA que pueda llegar a eso"

"El pop actual no ha cambiado en siete años", se exculpa David Bisbal durante una charla con EFE después de reconocerse "nada inspirado" en estos momentos para embarcarse en un trabajo más contemporáneo, pese a que siempre había alternado proyectos más comerciales con otros "menos convencionales".

Afirma que en el tiempo transcurrido desde Me siento vivo (2023), su último álbum con material inédito, sí ha trabajado en material para otro disco de pop actual. "Claro que he hecho, pero sentía que se iba a diferenciar poco de ese disco o de En tus planes (2020), entonces es algo que no me inspiraba del todo", alega.

"Eternos es un disco que llevo esperando bastante tiempo, diría que años", reconoce por contraste Bisbal, que ha preferido en este punto de su carrera rendir homenaje a aquellos cantantes de los años 70 y 80 que para él "formaron la época dorada del pop romántico".

Ahí están Qué sabe nadie de Raphael, Amor eterno de Juan Gabriel —que cantó también con gran éxito Rocío Dúrcal—, Te quiero, te quiero de Nino Bravo, Frente a frente de Jeanette o Quijote de Julio Iglesias, la que en su opinión mejor podría definir la vida del intérprete madrileño.

"Ese ejercicio de tratar de imaginar el dolor o la rabia contenida de esos artistas para mí ha sido un ejercicio brutal", destaca con entusiasmo quien, como confesó una vez al compositor Manuel Alejandro, hubiese querido vivir en primera persona aquellos días en los que las grandes voces y su disciplina tenían una enorme consideración.

"La IA no puede llegar a eso"

Eternos no ha sido solo un tributo a los intérpretes, también a todo lo que les rodeó. "Es un homenaje a los productores, a los escritores, a esos arreglos tan míticos que era imposible hacer una versión con un arreglo nuevo", ha señalado tras ejercer de productor junto a Cheche Alara y buscar el mayor "respeto" al original, colaborando en algunos casos hasta con 90 músicos.

"Personalmente, creo que esta música va a volver, que tiene que volver, porque es la música en su máxima expresión, en la calidad musical, en las armonías y las melodías, a la hora de descifrar una letra y de cantarla. Porque se canta, se sufre, se llora y se cuenta. No hay una inteligencia artificial que pueda llegar a ese sentido. Debería pasar más por la inteligencia emocional", reflexiona.

Por su manera de grabarlo como se hacía antes, este disco nace muy ligado a su predecesor, Todo es posible en Navidad (2024), al que él y su equipo quisieron añadirle recientemente otra novedad con su versión del clásico pacifista Happy Xmas (War Is Over), presentada en español como Amigos del mundo.

"Creo que la música une las almas y que puede sensibilizar para que haya paz en todo el mundo. Eso es verdad, pero para nosotros el disco de Navidad fue muy importante y este año la gira va a pasar por territorios como México y Estados Unidos y queríamos renovarlo", explica sobre las razones de este lanzamiento en plena campaña de Eternos.

Una gira y un 'OT' fallido

Será este 6 de octubre cuando iniciará en Chile un tour que recalará en España a partir de mayo de 2027 con 15 grandes conciertos, en los que combinará los temas de Eternos con grandes éxitos propios que le han acompañado en sus 25 años de música, como Ave María o Bulería.

Porque de lo que no duda es de que, tras una carrera en la que ha alternado registros más románticos con otros más "desenfadados" —"Me siento un privilegiado por haber vivido mi etapa más latina en los 2000", ha destacado—, "muy pronto" volverá al pop actual "con sonidos nuevos".

Recientemente, ha estado además muy implicado como jurado en la primera edición en EE. UU. del concurso del que él saltó a la fama, Operación Triunfo, una edición fallida en la extrapolación americana que acabó antes de tiempo por las malas audiencias.

"No sé por qué no ha funcionado, porque no entiendo mucho de televisión, pero si me rijo por los comentarios de los analistas, parece ser que cambiaron mucho el formato, que hicieron más reality y, por ahí, quizás los muchachos y las muchachas no tenían tanto tiempo de verse formándose dentro de la Academia", lamenta.