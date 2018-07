La Musicalité, Georgina, Álex Ubago, Nek y más artistas en 'Todos Tenemos Un Sueño' de El Sueño de Morfeo

El nuevo trabajo de El Sueño de Morfeo se llama Todos Tenemos Un Sueño y se publicará el 7 de mayo. Se trata del primer recopilatorio de la banda asturiana donde se incluyen dúos de sus canciones más conocidas con artistas como Nek, Álex Ubago, Laura Pausini, Georgina o La Musicalité, entre otros.

El disco está compuesto por 14 temas: nueve éxitos del grupo y las cuatro canciones que fueron candidatas para representar a España en el festival de Eurovisión, incluyendo la versión en inglés de la escogida, Contigo hasta el final.

Por otro lado, aunque la mayoría de casas de apuestas europeas no le auguran muy buen puesto a Contigo hasta el final en Eurovisión, el diario británico Mirror considera que la canción merece ser la ganadora del festival poniéndole un 9 de nota, incluso por delante de su propia representante Bonnie Tyler con Believe in me.

A continuación te dejamos el tracklist completo de Todos Tenemos Un Sueño:

1. Nunca volverá (Versión 2013)

2. Ojos De Cielo (con Álex Ubago)

3. Esta Soy Yo (con Georgina)

4. Para Toda La Vida

5. Chocar (con Nek)

6. Si No Estás (con The Morrigans)

7. Lo Mejor Está Por Llegar (Con Laura Pausini, Deborah y Ximena Xariñana)

8. Gente

9. Contigo hasta el final

10. Revolución (con La Musicalité)

11. Dame Tu Voz

12. Atrévete

13. With You Until The End (Contigo Hasta El Final)

14. Nunca Volverá (con Pastora Soler)