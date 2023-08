Natalia Lacunza empieza el curso con 'Duro', su nuevo disco que aterriza en septiembre.

Natalia Lacunza empieza la temporada cargada de novedades para unirse a un septiembre que nos promete novedades musicales y nuevos proyectos de nuestros artistas de cabecera. Su nuevo LP Duro llegará muy pronto.

La artista llega después de lanzar en 2022 su álbum de 12 canciones bajo el título Tiene que ser para mí, un trabajo que terminó de consagrarla como una de las cantantes de pop alternativo de cabecera en el país.

Lo último que sabíamos de la de Pamplona era su colaboración con Nickzzy, junto al que canta Siberia, un tema que vio la luz el pasado 27 de julio. Lo anterior fue darnos el tráiler de este LP que lanzará en septiembre. Lacunza empezó el verano relevándonos a un osito de peluche rojo con un grillete atado al tobillo en Intro (DURO), una pieza de unos dos minutos que inaugura el disco de cinco canciones de la exconcursante de Operación Triunfo.

Natalia Lacunza - Intro (DURO) (Visualizer)

Con una letra intimista: Me miro de cerca y no me gusta /Ya no sé si se me ha hecho tarde, la cantantepasa de una balada muy lenta a un delirante ritmo techno.

Poco después pudimos ver otro single de este nuevo proyecto, esta vez protagonizado por un oso de peluche rosa del que se escapan sin parar corazones azules. Nunca Llega 05 es una confirmación del sonido que se respira Intro (Duro). Todo apunta a que el nuevo disco de Natalia el pop alternativo empieza a coger tintes de que recuerdan al género hyperpop, el estilo nativo en el que los españoles rusowsky y Rojuu empezaron a expresarse.

El anuncio de Natalia Lacunza en sus redes sociales sobre la fecha de lanzamiento del disco, que será el próximo 29 de septiembre deja ver que el proyecto está compuesto por cinco canciones, representadas por cinco ositos de peluche.

"tanto tiempo esperando y por fin ha llegado el momento…", ha escrito en su cuenta de Instagram. Intro (DURO), P.D.P, LA PRÓXIMA, Nunca Llega 05 y VERDADERO serán los temas que compongan lo nuevo de Lacunza.

La cantante ha contado con la ayuda de los artistas y productores de música Pau Riutort, Drummie, María Vertiz, Camilo Velez, Kerstin Ljungström, Olivia Merilahti, Ganges y Lewis Pickett en la realización del disco.