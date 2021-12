Nathy Peluso, sobre el vídeo de 'Ateo' con C. Tangana: "Queríamos que la polémica fuese por otro lado"

Te interesa Por qué Nathy Peluso tiene los ojos de distinto color

No podía faltar la pregunta. La visita de Nathy Peluso a El Hormiguero llevó a la cantante argentina de 26 años a hablar de Ateo, la canción que lanzó en septiembre con C. Tangana y cuyo videoclip grabaron en la Catedral de Toledo.

Lo que pasó después ya se sabe: los feligreses se echaron las manos a la cabeza por el baile que se marcó la pareja en el interior del templo, el deán tuvo que dimitir y al final la Catedral acogió un acto de purificación y perdón por el vídeo.

"La verdad es que fue satisfactorio", aseguró Nathy Peluso cuando Pablo Motos le preguntó sobre el tema. "Porque significó que la canción se estaba escuchando", aclaró la artista, que luego explicó que ese no había sido el objetivo inicial.

"Al final, a mí lo que más me importa es la música. Queríamos que la polémica fuese más por otro lado, por el gesto que me agarra del pelo. La iglesia la escogimos porque era un lugar hermoso, estábamos enamorados de lo que nos rodeaba", añadió Peluso.

¿Por qué 'Vivir así es morir de amor'?

Pablo Motos también quiso saber por qué decidió reversionar Vivir así es morir de amor, una canción de 1978 que se lanzó cuando la artista aún no había nacido.

"Realmente me fui muy cerca porque yo siempre admiré esta canción", le contó Nathy Peluso, que llevaba tiempo buscando una canción del pasado para traer a presente. "Estuve buscándola y un día bañándome me vino a la cabeza. Y me encargué de hacerla con mucho respeto y mucha admiración. Me da mucho placer cantarla", añadió.

"Hay muchas maneras de conectar con el mundo de la música y no siempre tiene que ser con un mensaje que hayas escrito tú. Tenía ganas de usar la influencia que yo podía tener para traer de nuevo ideas, conceptos... el romanticismo de aquella época. Me pareció muy divertido".