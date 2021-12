Por qué Nathy Peluso tiene los ojos de distinto color

2021 ha sido sin duda el año que ha consagrado a Nathy Peluso como una de las grandes divas de la canción. Su actuación en la ceremonia de los Goya fue tan sólo una muestra más de todos los hitos que está consiguiendo la artista argentina afincada en Madrid.

Tras sus EP Esmeralda (2017) y La Sandunguera (2019), Nathy Peluso debutó con su primer álbum, Calambre (2020) de donde se extraen éxitos como Business Woman, Buenos Aires o Sana Sana. Un álbum con el que consideró su particular estilo a la hora de componer y cantar, siempre con un poderoso mensaje de empoderamiento femenino.

Su imagen también ha jugado un papel clave en su éxito. Segura de sí misma, la artista de 26 años siempre ha presumido de curvas con provocativos y arriesgados estilismos.

Esto le ha llevado a ser imagen de firmas tan importantes como Bimba y Lola, para la que ha protagonizado el spot de su nueva campaña.

El secreto de su mirada bicolor

Su mirada bicolor es otro de los rasgos que más llaman la atención de la imagen de Nathy Peluso. Con un ojo marrón y otro azul, nos recuerda inevitablemente a una de las grandes estrellas de la historia de la música, David Bowie.

La heterocromía es una anomalía que se produce en los ojos en la que el iris es de distinto color. Puede ser total, con un ojo de distinto color, o parcial, con el iris de un ojo en el que encontramos combinaciones de varios colores.

Sin embargo, parece que esto no es lo que tiene Nathy Peluso. La primera vez que apareció con un ojo de color azul fue el 18 de septiembre de 2020, cuando estrenó el videoclip de Sana sana, uno de los temas de Calambre.

Anterior a esa fecha, en todos los vídeos, fotos y apariciones públicas de la artista aparece con los dos ojos de color marrón. Y desde entonces, aunque en la mayoría de campañas, vídeos o eventos aparece con la mirada bicolor, también ha publicado algún que otro selfie sin maquillar en el que se le ve con los dos ojos marrones.

Su curiosa explicación

Cuando acudió a El Hormiguero en enero de 2020, Pablo Motos le preguntó por ese ojo azul. A lo que Nathy dio una divertida explicación sin dejar nada claro: "Mira, te voy a ser sincera. Cuando me dan un disgusto 'pum', no lo puedo controlar. Y antes me dijeron 'Pablo está enojado con vos y ¡pum! azul".

"¡Qué no me lo creo!", le decía Pablo Motos mirándola de cerca: "¿Cómo te va a cambiar el ojo de golpe?" "Porque yo lo vivo así, soy muy pasional", le respondió entre risas.

En definitiva, Nathy recurre a las lentillas de color para darle ese toque tan original a su look. ¿Lo pondrá de moda?