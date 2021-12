Nathy Peluso revive a Camilo Sesto con su versión de ‘Vivir así es morir de amor'

De triunfar en los Latin Grammy a arrasar con una vuelta al pasado. Nathy Peluso tiene registro para todo y así lo ha demostrado con su última canción, una versión de uno de los éxitos más reconocidos del siglo XX y que sigue cantándose en todos sitios.

La cantante argentina no deja de acumular éxitos allá donde va y, con este nuevo tema, ha tratado de revivir Vivir así es morir de amor, el éxito de Camilo Sesto, trasladándonos a otra época, con un ritmo musical muy actualizado, aunque con ritmos noventeros. Con esta nueva apuesta, Nathy Peluso vuelve a exhibir su poderío y versatilidad al frente del tema de 1978.

Un homenaje muy fiel a Camilo Sesto

Con este tema, la cantante no ha querido más que homenajear a una de las leyendas de la canción española y, por ello mismo, ha querido mantenerse lo más fiel posible al estilo de Camilo Sesto. La voz de la canción, de hecho, está grabada en un 'one take', según ha explicado Nathy, para "mantener la esencia" de las canciones grabadas hace décadas.

"Elegí cantar Vivir así es morir de amor porque, después de mucho tiempo, la escuché en un momento crucial y la sentí como una revelación. Supe que tenía que traerla de vuelta, me dieron muchísimas ganas de componer arreglos alrededor de esa armonía tan identificativa, y desarrollar el personaje que se me disparó al imaginarme cantándola", explicaba la artista, que ha asegurado que "habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad".

Una estética disruptiva y psicodélica

Además, la cantante también se ha encargado de dirigir el videoclip de la mano con Iris Vallés y de aportar toda la dirección creativa. Así, en él premian los componentes surrealistas y psicodélicos, sin dejar al margen la estética plástica del videoclip, algo que ha supuesto "un reto increíble" para Nathy.

Sin embargo, este videoclip y la performance de su protagonista sí que es capaz de cambiar la esencia de la canción de Camilo Sesto. En palabras de la artista, Vivir así es morir de amor no es más que "un relato ácido que resume la guerra interna y personal que supone enamorarse de lo que sabes que te destruye. Ser tu propia enemiga sin apenas darte cuenta".