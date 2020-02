Natti Natasha consigue su primer hit del año con 'Despacio', con Nicky Jam, Manuel Turizo y Myke Towers

Natti Natasha acaba de lanzar 'Despacio', su nuevo single que ya se está convirtiendo en todo un éxito entre sus seguidores. La dominicana ha contado con Nicky Jam, Manuel Turizo y Myke Towers para este nuevo tema que han presentado con un videoclip dirigido por Daniel Duran.

Mientras Natti Natasha canta desde lo que parece ser el espacio, los tres reggaetoneros aparecen en otros escenarios también con aire galáctico, para unirse finalmente los cuatro en un mismo espacio.

En tan sólo dos días el videoclip ya alcanza los 3 millones de reproducciones y se sitúa en el número 2 de tendencias en Youtube España, lo que apunta a que 'Despacio' será uno de los primeros éxitos de este 2020. Además, en sus primeras horas se ha situado en el número 1 en Youtube en países como Mexico, Nicaragua, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.

LETRA DE 'DESPACIO' DE NATTI NATASHA, NICKY JAM, MANUEL TURIZO Y MYKE TOWERS

Y es que te duele mirarme a los ojos

Yo, cuando te veo, me sonrojo

Tú me utilizas a tu antojo

Recuerdo la noche en que tú me lo hacías

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio

Ella sin miedo lo hacía, en mi cama la veía

Jugando y no me decía que no parara

Siempre que yo le pedía, decía que también quería

Como si fuera pura casualidad-dad

Ella no es como cualquiera

Eso yo lo presentía y resultó siendo la verdad

Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría

Ven conmigo a hacer la maldad

Y si queríamo', nos perdíamo'

Cero presión, llamabas y repetíamo'

Delante de la gente no nos conocíamo'

Pero en secreto no' comíamo'

Despacio

Volemo' por el espacio

Viajemos a donde sabemos tú y yo

Donde tú me dice' bajito al oído

Despacio

Siempre te daba tu espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respiro en tu oído

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio

Despacio como cuando me decía' que

Encima de ti me querías, bebé

Despacio como chocan las olas

En la orilla cuando llega el amanecer

Es imposible que te borren la huella

Que dejé en tu piel (yeh)

Ay, es que un deseo como el de nosotro'

Ya no volverá a nacer

Me acuerdo aquella tarde

En el sofá de tu casa

Lo nuestro es tan espacial

Que me llamó hasta la NASA

Pa' preguntarme cómo hacía

Pa' bajarte la' estrella' to' los día'

Así que tú tranquila, que yo te lo voy a hacer

Cómo me lo pidas, despacio, bebé

París, en Roma, o si quiere' en Londres, te lo haré

Despacio, bebé

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio

Yo me tomaré mi tiempo (má' lento)

Me disfrutaré el momento (eh)

Me hace' falta, no te miento

Y las palabra' siempre se las lleva el viento

Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento

Y ya tienes a otro, a vece' lo lamento

Y pensándote, intento esconder lo que siento

Tus foto' me tienen enloqueciendo

Despacio

Lo que tú necesita' es una noche de pasión

Que sin volar te hagan llegar al espacio

Que nadie sepa de lo que pasó

Yo al oído le dije: Tú, las pose', elige

Yo sé que lo' orgasmo' conmigo, no los finge

Y ya no nos vemo' tanto, ahora mi horario conflige

Pero me está tentando pa' juntarno' el finde

(¡Fuego!) me gritaba despacio

Cuando me da, me lleva al espacio

Estoy demasiado buena, sin necesida' de gimnasio

Te gusto igual teniendo pelo rizo o pelo lacio

No sé si hacerlo contigo lento es una manía

Disculpa si me estoy pasando, baby, mala mía

Es que no paro de pensar en cómo me comía'

Y no se me olvida cuando me decía: Tú ere' mía, ma'

Con nosotros dos, no hay forma

Pa' hacer el amor, no hay normas

Lo de nosotros ya no es normal

Porque ninguno se conforma, yeh

Con nosotros dos, no hay forma

Pa' hacer el amor, no hay normas (no, no)

Esto que siento ya no es normal

Lo que siento por ti no se conforma, yeh

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio

Siempre me daba' mi espacio

Cosa' que solo entenderemos tú y yo

Volver a sentir que respira en mi oído

Despacio (dímelo, Natti)

Manuel Turizo

Natti Nat, Natti Nat

Pina Records (Mambo Kingz)

Myke Towers, baby