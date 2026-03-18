Nil Moliner, Álvaro de Luna, Iván Ferreiro y más: el cartel completo de Starlite Marbella 2026
Starlite Marbella celebra 15 años y lo hace con un cartel de lo más ecléctico. Ozuna, Nil Moliner, Love Of Lesbian y Maroon 5 son algunos de los nombres que se darán cita este verano en Marbella. Consulta aquí todos los nombres de la edición, qué días actúa cada uno y dónde comprar las entradas para la cita.
Marbella se convierte en capital de la música al llegar el verano. Desde hace 15 años la localidad malagueña acoge el festival Starlite Marbella que para esta décimo quinta edición ha dibujado un cartel de lo más ecléctico.
Artistas nacionales como Nil Moliner, que ya estuvo en 2024, o Álvaro de Luna, al que vimos en la edición de 2023, coinciden con otros internacionales de la talla de Lenny Kravitz, que actuó en 2015, y Maroon 5 que se estrena en esta edición que tendrá lugar del 19 de junio al 29 de agosto.
A lo largo de casi dos meses y medio numerosos artistas se darán cita en el festival cuyo cartel completo ha sido desvelado este miércoles y que ya tiene las entradas de algunos conciertos a la venta. El resto salen el jueves 19. Apunta cuáles están ya disponibles y para qué shows hay que esperar.
Conciertos de junio
- 19 de junio - Ozuna
- 29 de junio - Lenny Kravitz
- 30 de junio - Alan Parsons
Conciertos de julio
- 3 de julio - Gipsy Kings
- 4 de julio - Danny Ocean
- 4 de julio - Elena Rose
- 6 de julio - Grupo Frontera
- 7 de julio - Maroon 5
- 9 de julio - Deep Purple
- 10 de julio - Rick Astley
- 11 de julio - Elvis Crespo
- 13 de julio - Jean-Michel Jarre
- 17 de julio - Mora
- 18 de julio - Yandel Sinfónico
- 21 de julio - Diana Krall
- 22 de julio - Carlos Rivera
- 23 de julio - Kool & the Gang
- 25 de julio - Miguel Ríos
- 28 de julio - Zucchero
- 30 de julio - Manuel Turizo
- 30 de julio - Mau y Ricky
Conciertos de agosto
- 1 de agosto - Rosario
- 4 de agosto - Sergio Dalma
- 5 de agosto - Gente de Zona
- 6 de agosto - Delaossa
- 7 de agosto - Álvaro de Luna & Nil Moliner
- 10 de agosto - Malú
- 13 de agosto - Iván Ferreiro
- 14 de agosto - Vanesa Martín
- 15 de agosto - Omega
- 17 de agosto - Taburete
- 19 de agosto - Antoñito Molina
- 20 de agosto - Antonio José
- 22 de agosto - Pastora Soler
- 25 de agosto - Gloria Trevi
- 29 de agosto - Love of Lesbian
Dónde comprar entradas y cuándo salen a la venta
Las entradas para 20 de los 36 conciertos del Starlite Marbella ya están a la venta en la web del festival y el resto salen este jueves 19 de marzo a las 12:00 horas. Apunta cuáles son y ponte una alarma para no quedarte sin ella.
- 30 de junio - Alan Parsons
- 3 de julio - Gipsy Kings
- 10 de julio - Rick Astley
- 17 de julio - Mora
- 23 de julio - Kool & the Gang
- 25 de julio - Miguel Ríos
- 1 de agosto - Rosario
- 7 de agosto - Álvaro de Luna & Nil Moliner
- 10 de agosto - Malú
- 13 de agosto - Iván Ferreiro
- 14 de agosto - Vanesa Martín
- 17 de agosto - Taburete
- 20 de agosto - Antonio José
- 22 de agosto - Pastora Soler
- 25 de agosto - Gloria Trevi
- 29 de agosto - Love of Lesbian