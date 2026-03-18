Nil Moliner, Álvaro de Luna, Iván Ferreiro y más: el cartel completo de Starlite Marbella 2026

Marbella se convierte en capital de la música al llegar el verano. Desde hace 15 años la localidad malagueña acoge el festival Starlite Marbella que para esta décimo quinta edición ha dibujado un cartel de lo más ecléctico.

Artistas nacionales como Nil Moliner, que ya estuvo en 2024, o Álvaro de Luna, al que vimos en la edición de 2023, coinciden con otros internacionales de la talla de Lenny Kravitz, que actuó en 2015, y Maroon 5 que se estrena en esta edición que tendrá lugar del 19 de junio al 29 de agosto.

A lo largo de casi dos meses y medio numerosos artistas se darán cita en el festival cuyo cartel completo ha sido desvelado este miércoles y que ya tiene las entradas de algunos conciertos a la venta. El resto salen el jueves 19. Apunta cuáles están ya disponibles y para qué shows hay que esperar.

Conciertos de junio

19 de junio - Ozuna

- Ozuna 29 de junio - Lenny Kravitz

- Lenny Kravitz 30 de junio - Alan Parsons

Conciertos de julio

3 de julio - Gipsy Kings

- Gipsy Kings 4 de julio - Danny Ocean

- Danny Ocean 4 de julio - Elena Rose

- Elena Rose 6 de julio - Grupo Frontera

- Grupo Frontera 7 de julio - Maroon 5

- Maroon 5 9 de julio - Deep Purple

- Deep Purple 10 de julio - Rick Astley

- Rick Astley 11 de julio - Elvis Crespo

- Elvis Crespo 13 de julio - Jean-Michel Jarre

- Jean-Michel Jarre 17 de julio - Mora

- Mora 18 de julio - Yandel Sinfónico

- Yandel Sinfónico 21 de julio - Diana Krall

- Diana Krall 22 de julio - Carlos Rivera

- Carlos Rivera 23 de julio - Kool & the Gang

- Kool & the Gang 25 de julio - Miguel Ríos

- Miguel Ríos 28 de julio - Zucchero

- Zucchero 30 de julio - Manuel Turizo

- Manuel Turizo 30 de julio - Mau y Ricky

Conciertos de agosto

1 de agosto - Rosario

- Rosario 4 de agosto - Sergio Dalma

- Sergio Dalma 5 de agosto - Gente de Zona

- Gente de Zona 6 de agosto - Delaossa

- Delaossa 7 de agosto - Álvaro de Luna & Nil Moliner

- Álvaro de Luna & Nil Moliner 10 de agosto - Malú

- Malú 13 de agosto - Iván Ferreiro

- Iván Ferreiro 14 de agosto - Vanesa Martín

- Vanesa Martín 15 de agosto - Omega

- Omega 17 de agosto - Taburete

- Taburete 19 de agosto - Antoñito Molina

- Antoñito Molina 20 de agosto - Antonio José

- Antonio José 22 de agosto - Pastora Soler

- Pastora Soler 25 de agosto - Gloria Trevi

- Gloria Trevi 29 de agosto - Love of Lesbian

Dónde comprar entradas y cuándo salen a la venta

Las entradas para 20 de los 36 conciertos del Starlite Marbella ya están a la venta en la web del festival y el resto salen este jueves 19 de marzo a las 12:00 horas. Apunta cuáles son y ponte una alarma para no quedarte sin ella.