Los famosos que estuvieron en 'La Casita' de Bad Bunny durante su segundo concierto en Madrid

Bad Bunny se mueve entre el escenario principal y La Casita en sus conciertos de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El cantante puertorriqueño ha convertido este espacio en una parte clave del showy también en un reclamo para el público. ¡Todo el mundo quiere estar en La Casita de Bad Bunny!

También es un reclamo para los que se quedan fuera porque, al terminar cualquier concierto del puertorriqueño, la pregunta es siempre la misma: ¿qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny durante el concierto?

Si en el primer show en Madrid los invitados fueron Ester Expósito, Martiño Rivas Ana de Armas, Chiara Ferragni y Marta Ortega, en la segunda noche contó también con numerosos rostros conocidos.

Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo formaron parte de la cita musical y se dejaron ver en La Casita tras arrasar en el Festival de Cannes con La Bola Negra. La protagonista musical del segundo concierto de Bad Bunny fue la cantante Judeline, que fue fotografiada bailando muy discreta durante el concierto.

En el plano deportivo se sumaron a la cita los futbolistas Koke y Héctor Bellerín y entre los invitados de la noche también se dejó ver la actriz Hiba Abouk y el músico Álex de Lucas. ¿Quiénes se sumarán a las siguientes citas? En Europa FM seguimos atentos a cada fecha de Bad Bunny en Madrid y te pondremos al día de lo que se cuece en cada concierto de su residencia en el Estadio Metropolitano Air Riyadh.

Javier Calvo y Javier Ambrossi

Los directores y productores Javier Ambrossi y Javier Calvo bailaron en La Casita una semana después en llevarse el premio a la Mejor dirección en el Festival de Cannes por La Bola Negra.

Hiba Abouk y Álex de Lucas

Hiba Abouk y Álex de Lucas bailaron junto a Los Javis en La Casita.

Judeline

Judeline fue una de las estrellas musicales de la noche. La cantante, que en 2025 fue viral por su cover de DeBÍ TiRAR MáS FOToS tampoco se quiso perder la cita.

Héctor Bellerín y Koke

En el plano deportivo, el concierto contó con la presencia del futbolista del Betis Héctor Bellerín y el jugador del Atlético de Madrid Koke.