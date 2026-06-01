Bad Bunny invita al rapero Luar la L a cantar 'Teléfono nuevo' en su segundo concierto en Madrid

Bad Bunny y el rapero Luar la L, en el segundo concierto de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Madrid | X

Si la primera noche de Bad Bunny en Madrid fue de Myke Towers, el segundo concierto del puertorriqueño en la capital fue para Luar la L.

El rapero se convirtió en el invitado del show de este domingo en el Riyadh Air Metropolitano y se unió al intérprete de NUEVAYoL para cantar juntos su colaboración Teléfono nuevo.

El de Puerto Rico irrumpió en escena cuando la canción ya había empezado a sonar. Teléfono nuevo había sido anunciada segundos antes como la canción exclusiva del concierto y Bad Bunny ya la estaba interpretando cuando apareció el rapero sobre el escenario.

Luar la L emergió desde la parte inferior del mismo para unirse a Bad Bunny e interpretar juntos la canción exclusiva del segundo concierto en Madrid de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. La primera noche había sido Adivino.

No fue la única canción de Luar la L en el concierto de Bad Bunny. El rapero también interpretó tres temas propios Caile, Side Bitch y No Te Quieren Conmigo, este último una colaboración con Gaby Music y Lunay.

La residencia de Bad Bunny en Madrid continúa hasta el lunes, 15 de junio. Las siguientes citas, programadas para esta semana, son el martes 2, el miércoles 3, el sábado 6 y el domingo 7.