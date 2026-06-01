Los detalles del vestido de novia de Dua Lipa: del diseñador del traje al icónico look que sirvió de inspiración

Dua Lipa y Callum Turner en la fiesta Vanity Fair de los Premios Oscar 2026 | Gtresonline

Dua Lipa apostó por la sencillez para su gran día con Callum Turner. La cantante y el actor contrajeron matrimonio este fin de semana en una ceremonia civil celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone de Londres.

La intérprete de Houdini eligió para su boda un traje de chaqueta blanco que adornó con una enorme pamela blanca, guantes también blancos, un llamativo collar y unos zapatos de tacón alto.

Su look podría resultar sencillo para una estrella de la canción internacional de la talla de Dua Lipa pero nada más lejos de la realidad. La cantante optó por firmas de alto nivel para su boda y se inspiró en el icónico traje que lució la actriz y activista Bianca Jagger cuando se casó con Mick Jagger en 1971.

La casa italiana Schiaparelli diseñó el traje a medida fijándose en el icónico conjunto nupcial de Yves Saint Laurent que la actriz llevó en la ceremonia celebrada en Saint-Tropez, Francia.

Bianca también llevó una pamela XXL aunque, a diferencia de Dua Lipa, llevaba un sutil velo que cubría el rostro.

La pamela de Dua Lipa es un diseño de Stephen Jones hecho en seda con ala ancha y la parte inferior en tono dorado.

La cantante completó su traje nupcial con guantes blancos, zapatos de tacón altos de Christian Louboutin y un poderoso collar de diamantes de Bvlgari.

Dua Lipa también llevó un ramo de flores informal en color amarillo y blanco.