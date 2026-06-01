Malú anuncia los primeros conciertos de 'QUINCE Tour' con estreno inminente: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Malú ha aterrizado con Quince, su disco más personal y sincero de su carrera. En él la artista incluye 11 canciones inéditas, que pronto cantará a pleno pulmón junto a sus fans en directo.

Y es que la artista ha anunciado Quince tour, una gira con estreno inminente. A partir de este junio y llegando a 2027 Malú se recorrerá los escenarios de toda España para compartir con sus seguidores sus nuevas canciones, y grandes clásicos de siempre.

"QUINCE me ha llevado de vuelta a mí. Y ahora toca vivirlo donde más feliz soy: con vosotros. QUINCE TOUR está aquí!! Qué ganas de volver a encontrarnos, cantar, emocionarnos…", ha compartido la propia artista al revelar las primeras fechas de la gira.

Todo lo que contó Malú de la gira en Cuerpos especiales

Tal y como la artista confesó en su visita a Cuerpos especiales, está "emocionada": "Hacía un montón que no sacaba un disco inédito". "He vestido las canciones con el sonido que me ha dado la gana, sin tener miedo o complejo de si es actual, si es antiguo, si es moderno...", confesó con Nacho García y Lalachus.

A su vez la intérprete de Aprendiz adelantó lo que podían esperar los fans de la gira que llegaría con este nuevo disco. Y es que su nuevo tour beberá de la residencia de siete noches que dio Malú en Madrid a principios de año.

"Fue muy bonito, me gustó muchísimo. Preparando el show para la gira me quedo con el concepto y sigo ahí. No voy a hacer lo mismo porque dije que no lo iba hacer más, pero me quedo con la idea", apuntó la cantante, que estuvo acompañada en esos shows especiales de grandes amigos, e incluyó un total de 66 canciones en el repertorio.

En lo que respecta a posibles invitados en QUINCE Tour de momento no se sabe nada, pero Malú confesó en Cuerpos especiales que está ensayando 58 temas, así que la cosa promete.

Fechas de QUINCE Tour

Malú ha adelantado que pronto lanzará nuevas fechas de conciertos, pero de momento dará shows por toda España desde este junio hasta febrero de 2027.

2026

12 de junio — Mérida — Stone Festival

20 de junio — Tavernes de la Valldigna — Del Poble Fest

10 de julio — Chiclana de la Frontera — Concert Music Fest

9 de agosto — Roquetas de Mar — Av. Carlos Crespo Rubio

10 de agosto — Marbella — Starlite

13 de agosto — Calella de Palafrugell — Cap Roig Festival

29 de agosto — S.S. de los Reyes — Anf. Mun. Adolfo Conde

3 de septiembre — Alcázar de San Juan — Recinto Ferial

4 de septiembre — Segorbe — Pabellón Multiusos

7 de septiembre — Albacete — Caseta de los Jardinillos

11 de septiembre — Almodóvar del Campo — Plaza de Toros

19 de septiembre — Guadalajara — Estadio Fuente de la Niña

2 de octubre — Granada — Palacio de Congresos - Sala Lorca

11 de octubre — Málaga — Teatro Cervantes

23 de octubre — Córdoba — Teatro Axerquía

24 de octubre — Salamanca — CAEM

31 de octubre — Valencia — Palau de les Arts

1 de noviembre — Barcelona — Liceo de Barcelona

7 de noviembre — Arroyo de la Encomienda — Arroyo Esfera

21 de noviembre — Vigo — Auditorio Mar de Vigo

22 de noviembre — Coruña — Palacio de la Ópera

28 de noviembre — Pamplona — Baluarte

7 de diciembre — Sevilla — Cartuja Center

11 de diciembre — Cáceres — Palacio de Congresos

2027

9 de enero — San Sebastián — Kursaal

16 de enero — Bilbao — Euskalduna

19 de febrero — Santander — Palacio de Festivales

27 de febrero — Burgos — Fórum Evolución

Y en lo que respecta a la venta de entradas, para algunos shows ya se pueden adquirir los tickets, mientras que para otros se pondrán próximamente a la venta. En cada concierto los interesados serán redirigidos al portal oficial de venta de entradas que le corresponda a su respectivo recinto.

Toda la información se encuentra en la página web oficial de la artista, desde donde se accede a las ventas de entradas.