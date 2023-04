Nil Moliner presenta la canción 'Súbeme el volumen' junto a la colombiana Pitizion

Energía y vitalidad es lo que nos transmite Nil Moliner con su música y Súbeme el volumen, su colaboración con la artista colombiana Pitizion, da buena muestra de ello.

El músico y compositor presenta una canción "escrita desde el rencor" y dedicada a esa persona que, después de haberte hecho sufrir, reaparece en tu vida cuando las cosas te empiezan a ir bien. "Al final, sin querer, acabas dedicándole una canción", señala el intérprete sobre este tema de ritmos pegadizos con mención a C. Tangana y Nathy Peluso.

"Es muy gamberro con un sonido que no había sacado nunca", aseguró el cantante en una charla en Radio Nacional.

La canción, que estrena un mes después de Dos primaveras, es el segundo anticipo de su tercer disco que prevé lanzar a lo largo del año. "Estoy en el estudio sin presión. Seguramente va a salir un tercer disco este año. No sé cuándo, pero estoy trabajando en las letras y en la producción”, reveló.

Nil Moliner se lo toma con calma pero trabaja sin descanso. Casi todos los días escribe canciones que deja plasmadas en su teléfono. “Las guardo en el bloc de notas tanto escritas como en audio. Y luego si es interesante pues lo convierto en canción”, contó sobre su rutina de trabajo.

La letra de 'Súbeme el volumen', de Nil Moliner y Pitizion

Y he perdido la cuenta

De cuantas canciones te pude escribir

Y ahora no paras de escuchar al Tangana

Que a mi me encanta no como yo a ti

Te puse la Nathy Peluso

Pa’ bailar pegaditos y gozarnos los dos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción ya no es para vos

Quiero que me digas vida

Todo lo que es mentira

Y ser yo quien pasa de ti mi amor

Que no me llames más

Déjame un poco en paz

Me hecho las uñas solo pa’ farda

Y ahora con dinero

Y un poco de fama

Vienes arrastrando de que yo soy tu amor

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción ya no es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción ya no es para vos

A ver como le digo

Perdone caballero

Si le estoy respondiendo

Es porque usted escribió primero

Ahora no digas que tu ya me has superado

Si me dijesen por todos los lados

Que tu solo hablas de mí

Que si me fuiste dejé

Que si volvi fue a tus pies

Deja esos cuentos que ya nadie te los cree

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos

Mientras tanto

Mientras tanto

Tu veneno me mata mi amor

Mientras tanto

Voy borrando tus labios pintaos

De pasión

Que mueren

Solamente mueren

Como una serpiente

Que viste detrás del hollo

Y dame

Devuélveme la llave

De mi corazón

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción ya no es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos

Súbeme el volumen cariño

Que esta canción si que es para vos