TMATNB vuelve a abrir la sala Apolo de Barcelona con 'Rolling Eyes', un homenaje a la cultura de club

Prácticamente ha pasado un año ya desde que se cerraran todas las salas de baile en nuestro país debido a la pandemia mundial de coronavirus. Unas medidas que, aunque necesarias, están suponiendo un gran impacto en la industria de la música y del espectáculo y, para que engañarnos, en nosotros mismos.

Recordar esas noches bailando rodeados de gente sin preocuparnos por la distancia social, las mascarillas y nada más que no fuese la música, es ya un recuerdo lejano y difuso, como una resaca.

Y precisamente la "electrónica de resaca" es la propuesta artística del trío barcelonés TMATNB (The Morning After The Night Before), que ahonda en la mañana después de habernos sumergido en las profundidades de la noche, con todas sus consecuencias.

'Rolling Eyes' habla de esas miradas cruzadas cuando ya ha salido el sol. De cuando, todavía desubicado, vuelves a casa mientras te encuentras a toda esa gente que ya ha empezado el día.

A modo de flashback, la productora Karabot ha conseguido plasmar a la perfección las horas anteriores, cuando estás en pleno subidón que genera ese individualismo que nos proporcionan los clubs, pese a estar en compañía.

Protagonizado por la bailarina Marta Ros, el vídeo de 'Rolling Eyes' recorre todas los espacios de la emblemática sala Apolo de Barcelona, que vuelve a abrir sus puertas para este homenaje a la cultura de club. Y para recordar, tal como ellos mismos dicen, que "están cerrados, pero no parados".

CONOCE A TMATNB

TMATNB lo forman Betu, Marc y Jandro. Un trío barcelonés que ha creado su propio subgénero dentro de la música electrónica: la electrónica de resaca. Subgénero que plasmaron a la perfección en su debut It's Ok (2020), que narra el viaje emocional desde que se entra en el club por la noche hasta la resaca del día siguiente.

'Rolling Eyes' es la carta de presentación del que será su segundo EP, Cheat Meat, y en esta ocasión ahondarán en el remordimiento que provocan "todos esos placeres efímeros que se practican a menudo a pesar de saber que no son saludables".