Las novedades musicales del fin de semana con Xavi Alfaro: P!nk, Aitana, Beret y mucho más

Llegan los viernes de novedades musicales a la nueva Europa FM de la mano de Xavi Alfaro, donde nuestro locutor y DJ se encargará de contarte los nuevos proyectos y lanzamientos musicales de tus artistas favoritos.

Recopilamos todos los exitazos que no te puedes perder este fin de semana ¡Dentro vídeos!

P!nk - Never Gonna Not Dance Again

P!NK presenta su nuevo single, Never Gonna Not Dance Again, con un divertido videoclip ambientado en un supermercado en el que la artista hace la compra en patines mientras se cruza con personajes de lo más extravagantes.

Aitana - La Última

Después de presentar la canción de su primera serie en su gran concierto en el Wizink Center de Madrid, por fin podemos escuchar la versión definitiva de La Última. Se trata de la canción de la serie protogonizada por Aitana y su novio Miguel Bernardeau, coprotagonista de este proyecto, y ya está disponible el videoclip.

Nathy Peluso - Estás buenísimo

Nathy Peluso vuelve a la escena con su nuevo tema Estás buenísimo, donde dominan los sonidos urbano pop con un toque electrónico. El single viene con videoclip incluido, protagonizado por el modelo Jon Kortajarena, en elque la artista muestra su magnetismo en el arte de la seducción.

Beret - Beso Robado

Tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Resiliencia, un proyecto lleno de colaboraciones, Beret ha sorprendido a sus seguidores con el videoclip de Beso Robado, uno de los tracks de este nuevo disco.

Balck Eyed Peas - Elevation

Tras varias semanas de espera, Black Eyed Peas ha vuelto a lo grande. La banda estadounidense ha estrenado Elevation, su noveno álbum de estudio, que incluye todo tipo colaboraciones como Anitta, Shakira, Anuel AA o Daddy Yankee, entre otros.

Joe Jonas - Not Alone ft Khalid

Se trata de uno de los temas del filme pendiente de estreno Devotion, película en la que Joe Jonas además tiene un papel como actor secundario. La canción Not Alone está coescrita por Ryan Tedder y Harv, sonará en los créditos finales de la película bélica y es una colaboración junto a Khalid.

Pablo Alborán y María Becerra - Amigos

Hay combinaciones inesperadas que parece que no tienen mucho sentido pero terminan siendo un éxito. Esto es precisamente lo que les ha ocurrido a Pablo Alborán y a María Becerra, que se han unido por primera vez y han lanzado Amigos, un tema urbano con toques flamencos.