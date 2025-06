La nueva fecha de Myke Towers en Valencia tras cancelar su concierto por las lluvias

Myke Towers ha anunciado una nueva fecha en Valencia tras la cancelación de su concierto el pasado 3 de junio a causa de la lluvia. Será el 27 de julio en la Marina Sur.

Así lo ha desvelado la promotora The Music Republic en un mensaje en redes sociales en el que dice: "Valencia, te lo mereces y va a pasar. Myke Towers no os podía dejar sin concierto. La pantera negra vuelve y dará un único concierto para sus fans". Este comunicado llega justo cuando Ibai Llanos ha anunciado que Myke Towers es el primer artista invitado a La Velada del Año V.

La polémica cancelación

El artista puertorriqueño suspendió el concierto que iba a celebrarse el 3 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València a causa de la lluvia caída desde última hora de la tarde en la capital del Turia, que obligó a cancelar el espectáculo a última hora por "imposibilidad técnica", según explicaron fuentes de la organización.

Los seguidores no pudieron disfrutar de la actuación de la estrella de música urbana, que se dirigió a su público en una historia de Instagram posteriormente eliminada: "Un saludo especial para toda mi gente de Valencia que me están esperando para el concierto. Me quedé aquí, con las ganas de cantarles, pero no está en mis manos. Lo que podía pasar es que nos electrocutáramos. Es cuestión de lluvia. Estén pendientes por si hay algún cambio. Gracias por esperarme".

"Manos arriba, esto es un atraco", gritó el público que acudió al concierto cancelado del 3 de junio tras unas dos horas de espera debajo de la lluvia. En redes sociales, los asistentes al concierto no tardaron en criticar la situación. "No le deseo a nadie estar ahora mismo en el concierto de Myke Towers. Ha sido media hora de choparse agresivamente. Qué horror", escribió el usuario @vdevcf1 en X.