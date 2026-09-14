¿Cuánto cuestan las entradas de Harry Styles en Madrid? Los precios de sus conciertos en el Metropolitano

Harry Styles durante su gira 'Together, Together' | Anthony Pham / Getty Images para HS

Harry Styles pone a la venta este lunes 14 de septiembre las entradas para los últimos conciertos de su gira Together, Together, que incluye dos fechas en el Metropolitano de Madrid. Ahí actuará el viernes 30 y sábado 31 de julio de 2027 ante unas 60.000 personas.

De cara a la compra de entradas, la pregunta más repetida entre los fans es cuánto cuesta cada localidad. En el caso de Harry Styles, los precios van desde los 284,70 € hasta los 72,20 € (gastos incluidos), aunque existe un tipo de entrada a 20 €. A continuación, recopilamos todos los detalles publicados sobre este asunto.

Desglose de precios para ver a Harry Styles en Madrid

Estos son los costes oficiales de las entradas, según Live Nation:

Pits - 284,70 €

- 284,70 € Front Stage - 171,20 €

- 171,20 € Pista General - 143,20 €

- 143,20 € PL1 Grada - 228,20 €

- 228,20 € PL2 Grada - 143,20 €

- 143,20 € PL2 PMR - 143,20 €

- 143,20 € PL3 Grada - 97,70 €

- 97,70 € PL4 Grada - 86,20 €

- 86,20 € PL5 Grada - 75,20 €

- 75,20 € Unpredictable Fun Tickets - 20 €

Estas cifras incluyen los gastos de gestión y los impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo extra de 2 € por compra.

Sobre las entradas "Unpredictable Fun Tickets", Live Nation informa que "se pondrá a la venta un número limitado de entradas a 20 € para las fechas en Europa". Al parecer, sería una estrategia para permitir que unos pocos fans puedan acudir a los conciertos de manera más asequible.

Los precios fijados por Harry Styles (no válidos para la compra de entradas)

El perfil @HStylesSP en X compartió los precios de las entradas sin gastos ni impuestos, tal y como los habría fijado Harry Styles. Este desglose es meramente informativo, pues estos costes no tienen validez para la compra oficial:

Pista general trasera (GA Rear): 126,20 €

Pista general delantera (GA Front): 151,20 €

Pista Pit (GA Pit): 251,20 €

Asientos reservados: 66,20 €, 76,20 €, 86,20 €, 126,20 € y 201,20 €

Mapa del Metropolitano para los conciertos de Harry Styles

Tal y como muestra el plano de Ticketmaster, el escenario de Madrid seguirá el estilo del resto de la gira Together, Together.

Mapa del Metropolitano para los conciertos de Harry Styles | Ticketmaster

La estructura tiene un escenario principal al fondo, pero desde él sale una pasarela rectangular enorme que llega casi hasta el centro del estadio y crea cuatro zonas VIP en su interior. Styles se pasa gran parte del concierto recorriendo esas pasarelas, así que no actúa solo en el escenario principal.