Primeras declaraciones de Shakira ya en Madrid antes de sus conciertos: "Habrá muchas sorpresas"

¡Shakira ya está en Madrid!

La colombiana ha sido recibida en el Aeropuerto Adolfo Suárez de la capital por sus fans y los medios de comunicación, para los que la colombiana se ha pronunciado de cara a su resistencia de 12 conciertos entre estos meses de septiembre y octubre.

La artista ha reivindicado la unión que quiere defender a través de su Macondo Park en el espacio Iberdrola Music: "Siento que de verdad somos solo una nación latina. Y lo que antes era el Atlántico un océano que nos separaba hoy es un lazo que nos une".

"Por eso quise no solamente quise venir para cantar y bailar con ustedes, sino que también fue mi deseo elevar todo un lugar en el que podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina rodeados de artes, cine gastronomía...", repasa la intérprete de Amarillo. Y es que los asistentes podrán disfrutar la multiculturalidad en distintos ámbitos, y no solo del gran show final de cada velada con La loba.

"En esas 30 hectáreas van a suceder los 12 conciertos que tengo planeados con muchas sorpresas", adelanta la artista, visiblemente entusiasmada por lo que está por venir. Y repasa: "Habrá también pabellones donde ustedes puedan recorrer un poco de nuestro arte, nuestra música, nuestra cultura, nuestra gastronomía... Todo eso que nos hace ser quiénes somos"".

Así será Macondo Park

Los ocho pabellones temáticos del despliegue de Shakira en Madrid se expanden ante una superficie de unos 150.000 metros cuadrados. Y reúne distintas disciplinas:

En La Biblioteca la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

El Taller reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas, además de contar con ÍSIMA, uno de los proyectos empresariales más ambiciosos de Shakira, su marca de belleza capilar que se presentará por primera vez en España. Además, el laboratorio farmacéutico CANTABRIA LABS estará presente con Heliocare, sobre la importancia de la protección solar diaria para cuidar la piel y prevenir la aparición de manchas.

Moda, gastronomía y arte: así será el estadio Shakira con ocho espacios multiculturales distintos | LIVE NATION

El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al centro de la experiencia, con una curaduría del chef Rafa Zafra que integra a chefs de prestigio internacional. Además, se podrán degustar las exquisitas arepas y tequeños de P.A.N., junto con una propuesta sin gluten disponible en sus foodtrucks.

El Museo de Shakira será un espacio en el que los asistentes podrán recorrer la trayectoria de Shakira con materiales inéditos curados y seleccionados por la artista. A través de tres etapas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina. La experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana sea total y completa. La Sala por Occident sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada los artistas de primer nivel curados por la colombiana.