Guía definitiva para comprar entradas de Harry Styles en Madrid antes de que se acaben

Harry Styles volverá a España cuatro años después de su último concierto con dos fechas en el Metropolitano de Madrid como parte de su gira Together, Together. El artista actuará en la capital española en julio de 2027 durante una estancia europea que también pasará por Berlín, París, Roma, Dublín y Londres.

Estos conciertos marcan el cierre definitivo del tour. Sin embargo, a pesar de las especulaciones de algunos fans, Harry Styles no tiene pensado retirarse de la música tras finalizar la gira, sino que deja la puerta abierta a lo que venga después.

Ante estos conciertos tan especiales, en Europa FM recopilamos toda la información necesaria para comprar las entradas de sus shows en el Metropolitano de Madrid, incluyendo consejos útiles para adquirir tickets antes de que se agoten.

Fechas de los conciertos de Harry Styles en Madrid

Viernes, 30 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45

- Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45 Sábado, 31 de julio de 2027 - Riyadh Air Metropolitano - Madrid, España - 20:45

Ambos conciertos cuentan con la artista canadiense Feist como telonera.

Preventa de entradas

La preventa de Harry Styles es exclusiva para titulares de tarjetas de American Express y tiene lugar el lunes 14 de septiembre desde las 09:00 hasta las 15:00 (hora peninsular). No funciona con códigos ni con formularios.

Si puedes aprovechar esta preventa, entra en este enlace para el concierto del 30 de julio y a este otro para el del 31.

Cómo comprar entradas en la venta general

La venta general de Harry Styles comienza el lunes 14 de septiembre a las 16:00, aunque la sala de espera abre a las 15:30 (hora peninsular). Las entradas pueden adquirirse a través de tres portales oficiales:

Live Nation

Ticketmaster

El Corte Inglés (solo online, no se pueden comprar en tiendas físicas)

Cada usuario puede adquirir un máximo de ocho entradas. "Los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de un adulto responsable con entrada en mismo sector y puerta", informa Live Nation.

Consejos para conseguir entradas antes de que se acaben

Inicia sesión en Ticketmaster antes del inicio de la venta.

en Ticketmaster antes del inicio de la venta. Entra con antelación a la sala de espera y recuerda que esta abre media hora antes, a las 15:30.

y recuerda que esta abre media hora antes, a las 15:30. Nunca refresques la página porque se actualiza sola.

la página porque se actualiza sola. Mejor utilizar un ordenador que un teléfono móvil, y garantizar una buena conexión a Internet .

que un teléfono móvil, y garantizar una . Si solo quieres una entrada, elige la opción de 'Mejores asientos disponibles'.

Precios de las entradas de Harry Styles en Madrid

Pits - 284,70 €

- 284,70 € Front Stage - 171,20 €

- 171,20 € Pista General - 143,20 €

- 143,20 € PL1 Grada - 228,20 €

- 228,20 € PL2 Grada - 143,20 €

- 143,20 € PL2 PMR - 143,20 €

- 143,20 € PL3 Grada - 97,70 €

- 97,70 € PL4 Grada - 86,20 €

- 86,20 € PL5 Grada - 75,20 €

- 75,20 € Unpredictable Fun Tickets - 20 €

Estos costes incluyen los gastos de gestión y los impuestos, aunque Ticketmaster aplica un cargo extra de 2 € por compra.

Sobre las entradas "Unpredictable Fun Tickets", Live Nation informa que "se pondrá a la venta un número limitado de entradas a 20 € para las fechas en Europa". Al parecer, sería una estrategia para permitir que unos pocos fans puedan acudir a los conciertos de manera más asequible.

Otra opción: entradas gratis a cambio de voluntariado

Harry Styles está colaborando con la plataforma EARNT para ofrecer la oportunidad de conseguir entradas gratis para Together, Together.

EARNT permite que un usuario y su acompañante puedan acudir gratis al concierto de Harry Styles en Madrid del viernes 30 de julio de 2027 si participan en un voluntariado. Esta actividad tendrá lugar días antes del show, entre el sábado 24 y el martes 27 de julio —estas fechas podrían variar si fuera necesario—.

Los interesados deben apuntarse a la actividad a través del formulario de este enlace. Para inscribirse, hay que ser mayor de 18 años o estar acompañado por un padre o tutor legal.

Así describe EARNT cómo apuntarse: