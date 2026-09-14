Concierto de Aitana en Madrid: horario, accesos del Movistar Arena, cómo llegar y setlist

La gira Cuarto Azul World Tour de Aitana está en la recta final de su paso por España. La artista está celebrando cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid después de haberles regalado grandes momentos a sus fans desde Barcelona, su ciudad natal.

La cantante hace que cada show sea único, y así está siendo también en la capital. Y, para que no te pierdas ningún detalle de su segundo concierto en Madrid con esta gira, te contamos todo lo que tienes que saber sobre cómo llegar al Movistar Arena, los accesos al recinto, los horarios y el repertorio de canciones.

Todos los conciertos de Aitana en Madrid

Aitana actúa un total de cuatro noches en la capital, con todas las entradas agotadas:

Viernes, 11 de septiembre

Sábado, 12 de septiembre

Lunes, 14 de septiembre

Martes, 15 de septiembre

Horario para hoy sábado

Apertura de puertas - 19:00

Actuación de Chiara Oliver (telonera)

Inicio del show de Aitana - 20:30

Fin del concierto - 22:30

Ten en cuenta que estos horarios son aproximados, aunque en el primer concierto se cumplieron. El espectáculo de Aitana dura casi dos horas, por lo que termina antes de las 23:00. El Movistar Arena recomienda asistir al concierto con tiempo suficiente y con la entrada preparada.

Cómo llegar al Movistar Arena

El Movistar Arena está en pleno centro de Madrid, en el barrio de Goya, y su entorno es perfecto para completar el plan antes o después del evento. Estas son las opciones para llegar al recinto:

Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).

- Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6). Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.

- Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152. Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.

Accesos al recinto

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según informa el Movistar Arena:

Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II

- Grada Felipe II Puerta 10 - Pista General

- Pista General Puertas 10 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4

- PMR y Grada Goya Planta 4 Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible

- Grada Goya Planta 0 y Extensible Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro

- Palcos Goya y Fuente del Berro Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6

- Grada Goya Planta 2 y 6 Puerta 37 - Pista General

- Pista General Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro

- Grada Fuente del Berro Puerta 50 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 60 - Fan Gift

- Fan Gift Puerta 70 - Pista Front Stage

- Pista Front Stage Puerta 73 - Palcos Felipe II

Setlist del 'Cuarto Azul World Tour'

A continuación, presentamos el repertorio del primero de los cuatro conciertos de Aitana en el Movistar Arena con su gira Cuarto Azul World Tour: