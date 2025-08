Ocho videoclips con playas tan protagonistas como sus cantantes

Desde rincones bohemios del Caribe hasta playas urbanas que vibran al ritmo del pop, estas costas no solo han dejado huella en la historia de la música, sino que se han convertido en destinos de culto para los fans más fieles. A continuación, te llevamos por un recorrido musical que te hará querer empacar el bañador y los auriculares.

1. Malibu - Miley Cyrus (Malibu Beach en California. EE. UU.)

Miley Cyrus decidió titular su canción con la misma playa de Malibu que empleó para representar su transformación personal en una balada pop escrita durante su reconciliación con Liam Hemsworth, como explicó posteriormente. Una canción en la que la calma de la artista se transmite al oyente, enfatizada con esta playa al norte de Los Ángeles y alejada del caos urbano de la ciudad.

2. Moscow Mule - Bad Bunny (Añasco, Puerto Rico)

Siendo puertorriqueño, Bad Bunny es un gran conocedor de algunas de las mejores playas de la isla. El artista decidió que la playa de Añasco era la más indicada para ubicar no solo parte del videoclip de Moscow Mule, sino todos los visualizer de su álbum Un verano sin ti, en una imagen de 360º en la que el conejito malo plasma un agradable día en la orilla junto a dos de sus amigos.

3. Taylor Swift - Out Of The Woods (Bethells Beach, Nueva Zelanda)

El cuento de hadas en el que se sumerge Taylor Swift en su Out of the woods cuenta con una playa auténticamente paradisiaca. Un arenal que, para conocerlo, exige el desplazamiento hasta la remota Nueva Zelanda, concretamente a Bethells Beach, en la costa occidental del país, cerca del área de Auckland.

4. Espresso - Sabrina Carpenter (Lago Castaic, California. EE. UU.)

¿Quién dijo que solo hay playa en el mar? Sabrina Carpenter planta su sombrilla y su tumbona para disfrutar del arenal del lago Castaic, en el interior de California, para disfrutar de un día soleado junto a sus amigas en Esspresso.

5. Starships - Nicki Minaj (Hawái. EE. UU.)

Pocos lugares igualan el encanto natural que tiene el archipiélago de Hawái. Aguas de un color azul profundo y una montañas forradas de vegetación que adquieren gran protagonismo en el videoclip de Starships, la canción con la que Nicki Minaj conquistó el verano de 2012.

6. Survivor - Destiny's Child (Point Dume State Beach, California. EE.UU.)

Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams se desplazaron hasta Point Dume State Beach para rodar los planos de su naufragio en Survivor, uno de los grandes hits de las Destiny's Child.

7. We Ride - Rihanna (Miami, Florida. EE.UU.)

Como si de una extensión de su Barbados natal se tratase, Rihanna se plantó en las playas de Miami para cantar su hit de 2006 We Ride, una de las canciones de la primera época de la artista donde acoplaba su talento vocal al ritmo que le pusiesen por delante.

8. Yellow - Coldplay (Dorset, Reino Unido)

Chris Martin y sus compañeros de Coldplay decidieron desplazarse hasta la playa de Dorset para grabar el videoclip de Yellow, que se convertiría en su primer gran hit internacional y cuya melodía sigue una de las más populares entre sus fans. Un arenal característico del Reino Unido con el que la banda transmite en el mismo tono intimista que caracteriza a la canción.