"Lo odio. No puedo escucharla": la cantante que no soporta Najwa Nimri

Hay una cantante que no soporta Najwa Nimri y la culpa la tiene su madre. La artista lo ha confesado en una entrevista en la que ha hablado también de su fama de 'me la suda todo'. "No conozco a nadie que sea más fácilmente malinterpretable", dice sobre la imagen que el público tiene de ella.

Najwa Nimri está de estreno. La cantante y actriz presentó el pasado 4 de junio su disco Ama, que abre la canción Muñequita linda.

La canción, cuyo videoclip protagoniza la actriz Ester Expósito, es una reinterpretación del clásico y un homenaje a la madre de Nimri.

"Mi madre me cantó 'Muñequita linda' un montón de veces", cuenta sobre este tema y sus recuerdos musicales de su infancia en una entrevista con El Mundo. "Cuando quería que llorásemos, aunque ella dice que no, nos cantaba Chavela Vargas. Que lo odio. No puedo escucharla, oigo una nota y me pongo enferma", confiesa sobre la mexicana.

No es la única artista que no soporta la actriz de La casa de papel y Vis a Vis: "Me pasa con Nina Simone, me pasa con Chavela, me pasa con todas las grandes cantantes que te estrujan el corazón".

El papel de Alejandro Sanz en 'Ama'

Najwa Nimri cuenta en este disco con cuatro colaboraciones, además de las de la actriz Ester Expósito la modelo Giselle Torrents en este videoclip. Son Israel Fernandez, Rusowsky, Pablo Alborán y su compañero Álvaro Morte.

De todo esto tiene la culpa Alejandro Sanz. De hecho, la idea inicial era que el artista madrileño participase en este trabajo.

"Llamé a Alejandro Sanz el primero y me dijo que sí a Muñequita linda", cuenta sobre la gestión de los duetos. "[No está en el disco porque] se quedaba pequeña la canción. Pero hizo lo más importante para mí, que fue darme el visto bueno", añade Nimri, que cree que el fallo es que no hay una canción que pueda habitar bien.

"Tiene esa cosa del pop y el jondo, en donde hay un quejido cuando se abre cantando es tan 'heavy' que necesita un espacio mayor. Pero cuando me dijo que sí, dije: 'Hostia, igual puedo llamar a cantantes que me parecen muy buenos y van y me dicen que sí también", confiesa la artista, que hizo estas llamadas "de pedo una noche.

Su imagen de borde

De su imagen de borde también habla en la entrevista, en la que asegura que la actitud de 'me lo suda todo' la adoptó siendo niña.

"Desde muy pequeña, nunca me he hecho cargo de lo que provocaba en el de enfrente, de lo que tú pienses de mí. Y sí, se puede interpretar como que me suda el coño. Como que soy muy altiva. No conozco a nadie que sea más fácilmente malinterpretable", asegura la actriz y cantante, quien confiesa que actúa por "inconsciencia" no por valentía: "Me juega muy malas pasadas".

"Hubo un momento en que tomé una determinación. Y es que me la suda 'heavy', pero 'heavy' en plan mal. En realidad, tengo ira contenida porque me he tenido que callar tantas veces, he tenido que aguantar -como todo el mundo, vale- tanto.... cuando en ningún momento intento meterme con nadie, nunca, jamás. Pero hubo un momento mágico en donde el cosmos se puso a mi favor y pude meterlo en un personaje", explica. "Luego se te van los superpoderes de los personajes y se te quedan las taras. Y entonces de ahí también tienes que bajar y luego seguir".