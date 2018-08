Oliver Heldens nos habla de su nuevo single, del futbolista Javi Martínez y mucho más, en el BBF18

A Oliver Heldens podemos asociarlo con los estilos future house, que define como “una buena combinación entre Electro, Deep House y Tech House” y el bass house, que produce bajo el nombre de HI-LO.

Hablamos con él tras su set en el Barcelona Beach Festival, y tras ver la energía que desprende en cabina, le preguntamos qué parte de su trabajo como DJ y productor le gusta más, a lo que nos contestó que en su caso le “gusta hacer las dos, porque una amplifica a la otra y se complementan. Cuando estoy en un show, puedo probar las pistas con la gente”.

Responsable de temazos como este ‘What The Funk’, le preguntamos por sus influencias musicales, entre las que destacó la música de artistas como Fedde le Grand, Chocolate Puma, Laidback Luke, Bingo Players, Sander Van Doorn, Axwell, Crookers, Discloser o Kaytranada; además, también nos intrigaba el significado que tiene para él del tema ‘Riverside’, del que ha publicado recientemente una versión.

La fama de este DJ no ha dejado de crecer, hasta situarse como uno de los mejores del mundo, pero ¿qué tal lleva la fama? ¿Cómo es estar delante de una multitud en un festival? Oliver lo tiene muy claro, y lo cuenta con mucha naturalidad.

También quisimos saber cuáles son sus festivales favoritos, y ahí no pudo ocultar su debilidad por los más cercanos al público, como Lollapalooza, Coachella o Glastonbury.

La anécdota divertida vino cuando le preguntamos por su gran habilidad con el balón, porque además de gran DJ y productor, a Oliver Heldens le encanta el fútbol. Lo que no sabíamos es que el futbolista español del Bayern de Múnich, Javi Martínez, había estado un rato antes con él, intercambiando aficiones. Ya que, al parecer, "Javi es un gran fan (de mi trabajo) y también le gusta pinchar, pero es muy malo pinchando”, claro que Oliver no duda en admitir que comparado con él, “soy muy muy malo” jugando al fútbol.

Para acabar, quisimos saber qué nos traerá después, what’s next, Oliver? El DJ no solo nos habló del camino que están tomando sus nuevos temas, con influencias musicales “de gente como Enrico Sangiuliano, Dense & Pika y ese estilo”, sino también de la importancia de “la música africana, el afro beat, la música africana para discoteca” en su próximo lanzamiento: “Mi próximo single es como una canción vocal de una cantante de Zimbabue, muy fesco, que se llama 'Fire In My Soul'”.

¡Un placer poder hablar contigo, Oliver! ¡Hasta la próxima!

