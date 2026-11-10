Olivia Dean, Artista del Año de Apple Music 2026

Olivia Dean es la Artista del Año 2026 para Apple Music. El servicio de música en streaming ha reconocido a la cantante británica por su innegable salto a la fama convirtiéndose en la historia musical más inspiradora y positiva de este año. Es la primera intérprete de Reino Unido en recibir este reconocimiento.

"¡Este ha sido el año más salvaje de mi vida! El año del amor y tanto aprendizaje", ha escrito la cantante en sus redes al hilo de este reconocimiento que llega tras su exitoso álbum The Art of Loving, publicado a finales de 2025. Como dato, la canción Man I Need ha permanecido en la lista Daily Top 100 de Apple Music desde que salió el 29 de agosto de 2025.

En este año Olivia Dean ha agotado las entradas de su gira mundial, ha ganado el premio GRAMMY a Mejor Artista Revelación y ha conseguido cuatro premios BRIT, incluido el de Artista del Año.

En otoño de 2025 fue telonera de Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden de Nueva York y menos de un año después regresó para ofrecer su propia residencia de cuatro noches. Después, la cantante hizo una serie de seis conciertos con todas las entradas agotadas en el The O2 Arena de Londres.

Los editores de Apple Music han querido destacar la elegancia con la que la música de Olivia Dean conecta con la rica tradición compositiva del soul y el pop de los años sesenta, y han señalado también que la artista recoge la sensualidad de Sade, la audacia de Prince y la honestidad de Lauryn Hill al tiempo que fomenta una comunidad construida sobre el amor. Para estos, sus mensajes de afirmación y conexión tienen una profunda resonancia entre sus seguidores.

"Me encanta hacer música", asegura Olivia Dean, que lo define como "lo mejor del mundo". "Creo que ser nombrada Artista del Año de Apple es algo realmente increíble. Que me reconozcan como una artista que ha dejado huella es algo genial".

"Lo que distingue a Olivia es que siempre habla desde el corazón", afirmó Rachel Newman, codirectora de Apple Music. "Sus canciones hacen que quieras llamar a un amigo, bailar en la cocina y decirle a alguien que lo quieres. Es abierta y auténtica en todo lo que comparte, y esa conexión es lo que ha convertido un gran año en un año decisivo".