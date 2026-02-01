Quién es Olivia Dean, la cantante que se ha convertido en una estrella en tiempo récord

Olivia Dean es una joven artista de 26 años que, en solo uno, se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la música británica actual. Aunque comenzó su carrera en 2017 y ya publicó un álbum en 2023, su nombre está resonando desde hace meses gracias a su lanzamiento de septiembre de 2025: el disco The Art of Loving.

El increíble 2025 de Olivia Dean

"El éxito en 2025 de Olivia Dean no fue casualidad, sino la elección cuidadosa de una artista con atractivo intergeneracional", destacan en Billboard. "Decisiones inteligentes, canciones estelares y una personalidad artística única colocaron a Dean en una posición privilegiada para triunfar. Lanzado a finales de septiembre, The Art of Loving se convirtió inmediatamente en un éxito, y el momento viral de Man I Need la catapultó a la categoría de éxito mundial".

¿Y cuáles son esas buenas decisiones? En febrero de 2025, estrenó una canción para la película Bridget Jones: Loca por él; en junio, fue telonera de Sam Fender en el London Stadium ante 80.000 personas; en julio, comenzó una gira y apareció en el programa The Tonight Show... A partir de aquí, todo se aceleró.

En agosto lanzó Man I Need, que más tarde le otorgaría un éxito inédito en su carrera; en septiembre, publicó su disco The Art of Loving, que debutó en el octavo puesto de la lista Billboard 200 y consiguió un hito difícil de alcanzar para un artista que no sea Harry Styles, Ed Sheeran o Adele; en octubre, fue telonera de Sabrina Carpenter, y, en noviembre, actuó en el programa Saturday Night Live y anunció una gira por Norteamérica para 2026.

Portada de 'The Art of Loving', de Olivia Dean | Universal Music

Los orígenes de Olivia Dean

Olivia Dean nació en Londres un 14 de marzo de 1999. Creció en el barrio de Haringey y encontró inspiración en artistas como Lauryn Hill, Angie Stone o Jill Scott. Poco a poco, fue descubriendo sonidos como el R&B, aunque ella no tenía mucha esperanza en aquella artista de guitarra en mano que aspiraba a ser. "No había mucha gente que se moviera por ese mundo de doble herencia en la escena soul, dominada por la guitarra", contó la cantante en Clash Music.

Con 15 años, Olivia Dean entró en la BRIT School. Ahí se han formado grandes estrellas como Amy Winehouse, Adele o Jessie J. Esta etapa fue dura para la cantante, ya que hacía tres horas de ida y vuelta para asistir a sus clases todos los días. "Quería ir allí a toda costa", dijo, según recoge la BBC.

En 2024, tuvo la oportunidad de pisar el prestigioso escenario del Festival Glastonbury y recibió tres nominaciones en los BRIT Awards como Artista revelación, Artista del año y Mejor acto pop. Aunque no ganó ninguno de estos galardones, Olivia Dean demostró que no estaba todo dicho, y un año después recibió una nominación a los Premios Grammy 2026 como Mejor artista nuevo.