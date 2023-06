Olivia Rodrigo empieza la cuenta atrás para el lanzamiento de su nueva música

Olivia Rodrigo ha estado dejando pequeñas pistas a sus fans sobre su nueva música, pero ya es oficial: la cantante ha iniciado una cuenta atrás en su página web oficial para la fecha de lanzamiento de su nuevo proyecto musical el próximo 30 de junio.

La ganadora de tres premios Grammy celebraba hace unas semanas el segundo aniversario de SOUR, su primer y único disco, y a través de su newsletter, compartió un bonito mensaje que hizo sospechar a sus fans sobre la posibilidad de nueva múscia.

"No puedo creer que hayan pasado dos años desde que salió SOUR. Este álbum siempre será muy especial para mi, y estoy muy agradecida de que lo acogieseis como lo hicisteis. Me estoy tomando el día de hoy para reflexionar sobre todas las cosas asombrosas que han sucedido desde SOUR y estoy deseando todo lo que está por venir", escribió Rodrigo, poniendo especial énfasis en las letras OR y el número 2, es decir, Olivia Rodrigo 2 en referencia a su segundo álbum.

Además, la artista también lanzó una edición especial de merchandising de su último álbum con motivo de los dos años del lanzamiento.

Pero estas no son las únicas pistas que dejó: hace cuestión de días Olivia publicó una imagen donde estaba revelando la fecha de salida de su próximo proyecto. La cantante subió un selfie frente al espejo y, al fondo de la imagen, se podía apreciar un calendario del mes de junio con un corazón rodeando el número 30, fecha para la que ahora sabemos que está previsto su comeback a la música.

Por el momento no se sabe más sobre el lanzamiento de su nueva música pero, teniendo en cuenta cómo le fue con su primer disco, todo apunta a que será un proyecto ambicioso, potente y revolucionario.