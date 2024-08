Olivia Rodrigo invita a Chappell Roan a cantar con ella en Los Ángeles

Tras las polémicas palabras de Chappell Roan poniendo límites a sus fans y reflexionando sobre la fama, la artista se ha subido al escenario este martes por sorpresa. Lo ha hecho durante la gira Guts World Tour de Olivia Rodrigo para interpretar juntas uno de los mayores éxitos de Roan: Hot to Go!

Ambas se han unido en el quinto de los seis conciertos que celebra la joven intérprete de Good for You en Inglewood (Los Ángeles) durante el mes de agosto. Rodrigo ha presentado a su compañera asegurando que se trata de una "invitada sorpresa muy especial", y que es una de las artistas más "inspiradoras y poderosas" que ha "tenido el placer de conocer".

"Vamos a cantaros una canción y a enseñaros un baile", ha comentado Chappell Roan antes de empezar a interpretar Hot to Go! con Olivia Rodrigo, su tema más popular del álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023).

Esta actuación en directo ha llegado por sorpresa, aunque no era imposible de prever. Resulta que Chappell Roan ha sido una de las teloneras de Olivia Rodrigo durante su gira Guts World Tour, algo que ha relanzado su carrera musical que comenzó en 2019. Ahora, la estadounidense ha vuelto a la misma gira, pero como estrella invitada.

Juntas también en TikTok

Este mismo miércoles, al día siguiente de subirse juntas sobre el escenario, Olivia Rodrigo ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok junto a Chappell Roan compartiendo unas imágenes de su actuación y participando en uno de los característicos trends de esta red social.

Se trata de un tipo de vídeo donde una persona confiesa que le gustaría que un artista interpretara una canción en concreto. En este caso, Rodrigo aparece pidiendo que ella misma cantara Hot to Go!, a lo que Roan contesta: "Esto es un concierto de Olivia Rodrigo", recordándole con ironía que esa canción no pertenece a su discografía. Acto seguido, el vídeo muestra un extracto de su actuación juntas bailando y cantando. Porque eso es lo bonito de las sorpresas: que nadie se las espera.