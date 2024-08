¿Qué pasó entre Taylor Swift y Olivia Rodrigo? Todo sobre su relación

A pesar de la abrumadora distancia que separa a Taylor Swift de Olivia Rodrigo en todos los aspectos del ámbito musical, ya que la de Pensilvania es la mayor estrella de la industria a nivel mundial, lo cierto es que muchos han encontrado en la exchica Disney a su sucesora natural.

Unas expectativas basadas tanto en la gran calidad musical que atesoran las canciones de Olivia Rodrigo como en la profundidad de sus letras que, al igual que las de Swift, exploran el mundo interior de la autora para acabar encontrando la empatía de todos sus seguidores.

De hecho, la autora de Shake It Off fue una de las primeras cantantes en mostrar su apoyo a la joven promesa, que publicó una imagen junto a la diva en el mismo mes que lanzó su primer álbum, SOUR, en mayo de 2021.

La relación se enturbia

Sin embargo, al poco tiempo las cosas comenzaron a torcerse entre Taylor Swift y Olivia Rodrigo a causa del empleo de elementos de la melodía de New Year’s Day, del disco de Swift Reputation, en la canción 1 Step Foward, 3 Steps Back de Rodrigo.

En un primer momento, la joven argumentó que había tenido mucha suerte de que Taylor Swift y Jack Antonoff (el productor) le permitiesen utilizar esas notas, aunque finalmente la autora introdujo en los créditos a ambos de forma retroactiva y, en consecuencia, la mitad de los royalties procedentes de 1 Step Foward, 3 Steps Back fueron a parar a las arcas de la megaestrella.

Lo mismo sucedió con Deja Vu, una canción del mismo álbum de Rodrigo en las que las similitudes con la archiconocida Cruel Summer también obligaron a que la de Murrieta acreditase a posteriori a Taylor Swift en el tema.

Un aspecto del que, a pesar de que en ningún momento los implicados hablaron directamente del asunto, lo cierto es que muchos fans de Olivia Rodrigo encontraron en una entrevista con Alanis Morissette en Rolling Stoneuna indirecta velada al referirse como "chicas malvadas" a determinadas personas a las que había idolatrado dentro de la industria musical.

Líos de amor

Otro de los episodios que añadió más leña al fuego para los seguidores de ambos iconos del pop fue la elección de Sabrina Carpenter como telonera en su gira, a quien muchos han señalado como una suerte de archienemiga de Rodrigo desde sus tiempos en Disney.

La razón es que, tal y como se ha especulado sobre la canción Driver’s License, su autora aborda un supuesto triángulo amoroso vivido entre Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter y Joshua Bassett durante el rodaje de High School Musical: El Musical: La serie.

Nuevas indirectas

Ya en 2023, con el lanzamiento de GUTS, el segundo álbum de Olivia Rodrigo, y con las aguas aparentemente calmadas, unos cuantos versos volvieron a llamar la atención en torno a esta disputa.

Se trata de la estrofa perteneciente a la canción The Grudge (El rencor, en castellano), en la que la artista canta: "Took everything I loved and crushed it in between your fingers / [...] My undying love, now I hold it like a grudge / And I hear your voice every time that I think I'm not enough" (traducido como "Tomaste todo lo que amaba y lo aplastaste entre tus dedos / [...] Mi amor eterno, ahora lo guardo como un rencor / Y escucho tu voz cada vez que pienso que no soy suficiente").

Palabras con las que Rodrigo parece despacharse a gusto contra quien le genera "pesadillas" sobre aquel "viernes de mayo" (mes del lanzamiento de SOUR) y que parecen apuntar en dirección a Taylor Swift.

Señales de amistad

A pesar de todo, parece haber luces de esperanza en torno a la relación de Taylor Swift y Olivia Rodrigo, ya que ambas mantuvieron un tierno momento durante la celebración de la última edición de los Premios Grammy.

Durante la actuación de Olivia Rodrigo, en la que interpretó su canción Vampire, se puede observar cómo Taylor Swift corea el tema totalmente entregada al espectáculo. Una reacción que resultaría muy sorprendente en caso de estar enfrentadas.

De hecho, la propia artista lanza un beso a Swift desde el escenario, mostrando una total sintonía con quienes algunos sospechaban que era su rival.

Además, en la canción Clara Bow, del último álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, se ha encontrado una especie de referencia a Rodrigo en los versos "You look like Taylor Swift / In this light / We're loving it / You've got edge she never did / The future's bright... Dazzling" (traducido como "Te pareces a Taylor Swift / En esta luz, nos encanta / Tienes la garra que nunca tuvo / El futuro es brillante... Deslumbrante").

Estas palabras podrían estar relacionadas con la joven, dado que la incipiente trayectoria de la californiana se ha comparado en multitud de ocasiones a los primeros pasos de Swift.