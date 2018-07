Olly Murs hace una versión de 'Last Christmas' y estrena videoclip para 'Stevie Knows'

Olly Murs sigue promocionando la reedición de su álbum Never Been Better , y lo hace con doble estreno . El británico ha sacado nuevo videoclip para su canción Stevie Knows, y además nos presenta su propia versión de Last Christmas en un lyric video .

Por un lado, el artista nos presenta videoclip para la canción Stevie Knows, tema que junto a Kiss Me, se incluye en la nueva edición de su cuarto álbum de estudio. Y por otro, Olly ha hecho su propia versión del clásico navideño Last Christmas, presentándonos el tema con un lyric video.

Parece que la reedición de Never Been Better va viento en popa porqué ha devuelto el disco al Top 10 del Reino Unido en una época bastante complicada en la que tiene que competir con artistas de la talla de Adele, One Direction o Justin Bieber.

Realmente parece que Olly Murs has never been better.