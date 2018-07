One Direction de fiesta por las calles de Londres en 'Midnight memories'

One Direction acaban de estrenar el divertido vídeo de Midnight memories, canción que le da nombre a su último trabajo. En el clip podemos ver a los chicos divirtiéndose en un restaurante, robando una lancha o ligando con abuelas en el centro de Londres.

Tras el éxito de Story of my life One Direction escogieron Midnight memories como nuevo single y ya podemos ver el videoclip.

Al principio vemos a los chicos aburriéndose en una fiesta y deciden salir a las calles de Londres a divertirse. Los podemos ver liándola en un restaurante, robándole una lancha a la policía o ligando con unas abuelas para acabar subidos en el London Bridge para culminar su noche de locura.

¿Qué te parece?