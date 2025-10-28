Thomas Bangalter, de Daft Punk, vuelve al escenario por sorpresa

Daft Punk nos regaló una serie de hits con los que dejaron huella en el panorama musical. El dúo francés nos enamoró con temas como Get Lucky o One More Time. Sin embargo, la agrupación formada por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo puso punto y final a su trayectoria en febrero de 2021.

Tras ese parón, Thomas Bangalter ha vuelto al escenario. Esta aparición ocurrió el pasado 25 de octubre en el Centro Pompidou de París junto al productor británico Fred Again, a Erol Alkan, fundador del Phantasy Sound y Pedro Winter,el que fue manager de Daft Punk. Según recogen medios como NME, este encuentro se realizó con motivo de la celebración del 20º aniversario del sello Because. Durante la sesión, la otra mitad del dúo robótico Daft Punk tocó temas como Contact,Rollin’ & Scratchin’ y Digital Love además de "Galvanise de The Chemical Brothers y la banda sonora de Jonny Greenwood para la película One Battle After Another.

En una declaración compartida por Fred Again en redes, el productor británico desveló como se gestó la aparición de Bangalter sobre el escenario. "Thomas me contó en el ascensor, de camino al espectáculo, que la primera vez que se enamoró de la música electrónica fue en este edificio, en 1992. También me dijo que llevaba 24 años sin tocar un set, como es debido sin la máscara puesta. No supe qué decir ante ninguna de esas dos cosas y sigo sin saberlo. Lo único que le dije al final es que espero que no pasen otros 24 años hasta la próxima vez", relató.

Llevábamos sin ver a Duft Punk sobre el escenario desde 2017, cuando actuó en los premios Grammy junto a The Weeknd.

¿Por qué se separó Daft Punk?

Bangalter dio a entender en una entrevista en la BBC, que a su vez recoge Rolling Stone, que uno de los motivos de esta ruptura era que no quería "estropear la narrativa mientras sucedía". "Me encanta la tecnología como herramienta, pero de alguna manera me aterroriza la naturaleza de la relación entre las máquinas y nosotros mismos. Ahora que la historia ha terminado, me pareció interesante revelar una parte del proceso creativo que tiene mucho de humano y nada de algorítmico”, detalló.