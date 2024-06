Orgullo Madrid 2024: Nebulossa, Merche y Barei destacan entre los primeros artistas confirmados

Como cada año, el Orgullo Madrid 2024 contará con actuaciones musicales de primer nivel para reivindicar y celebrar la diversidad al ritmo de los artistas del momento. En 2023 actuaron cantantes de renombre como Paulina Rubio, Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Vicco o Falete, entre muchos otros.

Ahora, desde MADO Orgullo Madrid desvelan cuáles son las primeras actuaciones confirmadas para 2024 que formarán parte de la programación completa. Este primer adelanto incluye ocho artistas, entre los que destacan personalidades relacionadas con las últimas ediciones de Eurovisión y Drag Race.

Como cabeza de cartel, figura el dúo que representó a España en la última edición del festival: Nebulossa. A ellos se une Barei, que asumió la misma responsabilidad en el año 2016. También actuarán Megara, la banda de rock que se presentó a Benidorm Fest y que terminó representando a Andorra en Eurovisión 2024, y Sharonne, la ganadora de la segunda temporada de Drag Race España que también participó en la preselección eurovisiva el año pasado.

Otro nombre de primer nivel es el de Merche, una artista consolidada en el panorama pop español cuyo éxito Abre tu mente es un himmo a la libertad. Por último, encontramos a Juriji der Klee, otra concursante de Drag Race España 2 y de Drag Race España: All Stars; al consagrado artista colombiano Esteman o a la finalista de RuPaul's Drag Race: UK vs. the WorldLa Grande Dame.

Este año, el Orgullo Madrid 2024 se celebrará del jueves 4 al domingo 7 de julio en Plaza de España. Durante estos días, tendrán lugar las actuaciones de estos ocho artistas y otros nombres que los organizadores desvelarán próximamente.