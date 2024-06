Más que una declaración: las reivindicaciones LGTBIQ+ más valiosas de artistas y cantantes

El colectivo LGTBIQ+ está viendo cómo sus derechos se van reconociendo poco a poco, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Uno de los aspectos que está mejorando es la visibilidad a las distintas orientaciones sexuales, en la que han participado cada vez más personas públicas, entre ellas cantantes.

Aunque cada uno vive su orientación sexual de la manera que prefiere, lo cierto es que hablar de ello de forma pública genera es que la gente tenga referentes y se normalice que no solo existe una sola manera de amar y estar en el mundo.

Recopilamos algunos cantantes nacionales e internacionales de los que se recuerda ese momento en el que declararon formar parte del colectivo LGTBIQ+.

Elton Jonh

Quizás Elton John fue de los primeros artistas en declararse homosexual de forma pública. Su caso pasó por distintas fases: primero se declaró bisexual (estuvo casado con Renate Blauel), y en 1992 fue cuando finalmente declaró ser gay.

El cantante británico Elton John.

"No hay nada malo en irse a la cama con alguien del mismo sexo. Creo que todos somos bisexuales en cierta manera. O sea, ¡a quién le importa!", declaró para Rolling Stone.

En su caso sufrió una gran consecuencia por decir su orientación sexual libremente: el artista tuvo que cancelar su gira por Estados Unidos a causa de las protestas de grupos ultraconservadores.

Pablo Alborán

Pablo Alborán protagonizó una de las declaraciones más recordadas en los último años. El malagueño se hizo paso entre los rumores sobre su sexualidad para exponer que es gay en un año tan complicado como 2020 por la pandemia mundial.

El cantante compartió un vídeo por redes sociales declarándose homosexual. "Siempre he luchado en contra de cualquier expresión que vaya en contra de cualquier libertad, desde el racismo, xenofobia, machismo, transfobia u homofobia. Hoy quiero que mi grito se haga un poco mas fuerte y tenga más valor y peso", argumentó.

Con estas palabras, el malagueño quería sentirse "igual de libre" que sus canciones: "Nunca sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, y por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien".

Sam Smith

Fue en 2015 cuando Sam Smith saltó a la palestra y declaró ser homosexual. Sin embargo, en su caso es alfo más complejo, pues en 2019 declaró ser una persona no binaria. Desde entonces, pide que sus fans usen los pronombres neutros.

Se convirtió en un referente por ser una persona muy abierta en lo que respecta a su orientación e identidad sexual desde sus comienzos en la música.

María del Monte

El caso de María del Monte supone un ejemplo de cómo no hay edad para contar en público la identidad sexual de uno mismo. La folclórica fue pregonera del Orgullo en Sevilla en 2022, y aprovechó este momento para declarar que formaba parte del colectivo LGTBIQ+.

"Hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí”, gritó la artista, recibiendo el apoyo de todos los presentes. Desde entonces María del Monte se ha convertido en todo un icono para la comunidad.

Isabel Pantoja

Ese miso año curiosamente Isabel Pantoja también daba un paso adelante con un discurso que no tardó en hacerse viral en el Orgullo de Madrid. "Vuestro orgullo es mi orgullo", lanzó la tonadillera. Una frase que completó: "Yo soy una más de ustedes, que lo sepáis. ¡Por y para siempre!".

Ricky Martin

Ricky Martin declaró que es homosexual en 2010 a través de un comunicado en su página web oficial: "¿Qué pasará ahora en adelante? Quién sabe. Solo me puedo enfocar en lo que estoy viviendo ahora. Estos años en silencio y reflexión me han fortalecido y me recordaron que el amor vive dentro de mí, que la aceptación la encuentro en mi interior, y que la verdad solo trae la calma":

"Hoy para mí el significado de la felicidad toma otra dimensión. Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso, pero también liberador", expresó el cantante.

Por último, lanzó: "Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!".

Vanesa Martín

En el caso de Vanesa Martín, la artista quiso declarar que es homosexual a través de un post de Instagram donde plasmó un bonito texto sobre amar libremente. Fue precisamente tras reivindicar libertad y el derecho de no hablar de la vida privada por la declaración de María del Monte en el Orgullo de Sevilla.

"Por amar a personas maravillosas. Porque no me importe mirar a los ojos a una mujer y besarla con sed y malicia. Porque es tan difícil conseguir la verdad, y hay tanta gente atrapada en relaciones laxas, que cuando he conseguido amar desde ahí la muerdo hasta el final", declaró entre los párrafos.

Hasta ese momento, la malagueña había sido pillada en distintas ocasiones en actitud muy cariñosa con mujeres conocidas como la presentadora Mónica Carrillo y la actriz Inma Cuesta, pero no había hecho una declaración pública.