¡Otro éxito para 'Flowers' de Miley Cyrus! La canción se convierte en el mayor hit de 2023

Miley Cyrus v uelve a estar de celebración gracias a Flowers, su exitosa canción lanzada el 13 de enero de 2023 que se ha convertido en el mayor hit del último año.

La IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) compartió este lunes 26 de febrero su ranking anual de los temas más vendido del año en el mundo en todos los formatos digitales —streaming por suscripción de pago, las plataformas con publicidad y las descargas de canciones sueltas— y Flowers de Miley Cyrus ocupa el puesto número uno del ranking conocido como IFPI Global Single Chart. Es la primera vez que la exniña Disney entra en el Top 10 de esta lista con uno de sus temas.

Flowers, gracias a la que Miley Cyrus se hizo con los premios Grammy, los primeros de su carrera, alcanzó el puesto número 1 simultáneamente en 29 mercados alrededor del mundo y terminó el año en la cima de las listas de 2023 en mercados como el Reino Unido, Francia y Australia.

“Al encabezar las listas en tantos países simultáneamente, el tema, junto con su mensaje de empoderamiento, ha resonado en todo el mundo y es la definición de un verdadero hit global. Enhorabuena a Miley y a su equipo por este increíble logro”, apuntó Lewis Morrison, director de certificaciones de la IFPI.

Los 10 mayores hits de 2023

Miley Cyrus no es la única que debuta en el Top 10 del IFPI Global Chart. Este año también han entrado por primera vez en la lista artistas de Nigeria (Rema con Calm Down) o de México (Yng Lvcas y Peso Pluma con La Bebe), lo que el organismo encargado de elaborar la lista destaca como el reflejo del ascenso global de los afrobeats y géneros regionales mexicanos.

1. Flowers (Miley Cyrus)

(Miley Cyrus) 2. Calm Down (Rema, Selena Gomez)

(Rema, Selena Gomez) 3. Kill Bill (SZA)

(SZA) 4. Die For You (The Weeknd, Ariana Grande)

(The Weeknd, Ariana Grande) 5. As It Was (Harry Styles)

(Harry Styles) 6. La Bebe (Yng Lvcas, Peso Pluma)

(Yng Lvcas, Peso Pluma) 7. Cruel Summer (Taylor Swift)

(Taylor Swift) 8. Last Night (Morgan Wallen)

(Morgan Wallen) 9. Anti-Hero (Taylor Swift)

(Taylor Swift) 10. Seven (Jung Kook)

Taylor Swift se cuela en el ranking con dos canciones —Cruel Summer y Anti-Hero— y Harry Styles lo hace con su exitosa As It Was.

En total, artistas de 10 nacionalidades diferentes que abarcan cinco continentes (Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Japón, México, Nigeria, Corea del Sur, Reino Unido y EE.UU) forman el Top 20, frente a seis nacionalidades en 2022.