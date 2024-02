"He ganado mi primer Grammy": el grito de Miley Cyrus en su actuación en los Premios Grammy 2024

No se subía a los escenarios desde hacía dos años, cuando culminó su Attention Tour, pero Miley Cyrus no ha perdido ni un ápice de la fuerza que le caracteriza.

La cantante ha derrochado energía, seguridad y amor propio, precisamente el mensaje que quiso transmitir con Flowers, un himno femenino lleno de poder que le ha valido el primer Grammy de su carrera en la categoría Grabación del Año, pero también el segundo, como Mejor Interpretación Pop.

La ex Hannah Montana hizo gala de la espontaneidad que la caracteriza y animó al público a cantar."¿Por qué estáis actuando como si no conocieseis la canción?", preguntó.

"He ganado mi primer Grammy", gritó en pleno directo, sin poder contener la euforia.

"No creo que me haya olvidado de nadie"

En su discurso de agradecimiento, la cantante se acordó de su numerosa familia, pero dejó de lado la mención a su padre, Billy Ray Cyrus y su hermana pequeña Noah.

Tuvo palabras para su "mami", Tish, para su hermana Brandi y su pareja, Maxxx Morando. Todos ellos presentes en la ceremonia. "Muchas gracias a todos. Este premio es asombroso, pero realmente espero que no cambie nada; porque mi vida era hermosa ayer", dijo antes de cerciorar que no se olvidaba de nadie. "No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que sí me haya olvidado de la ropa interior", dijo, con sorna.

Su show en vivo, muy cuidado a la vez que espontáneo, supone el regreso de la artista a los escenarios dos años después de anunciar que su último álbum no tendría gira.

Los grandes conciertos le parecían "antinaturales" y no se sentía capacitada para afrontar un tour de tal magnitud. "Me encanta actuar, especialmente para ellos (sus amigos), pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo", reveló la artista a la revista en referencia a su última gira de festivales.

Las nominaciones de Miley Cyrus en los Premios Grammy 2024

Canción del año - Flowers

Mejor actuación solista pop - Flowers - GANADORA

Grabación del año - Flowers - GANADORA

Álbum del año - Endless Summer Vacation

Mejor álbum pop vocal - Endless Summer Vacation

Mejor actuación pop dúo / grupo por Thousand miles junto a Brandi Carlile.

Supimos que la artista se subiría al escenario de la gala gracias a una filtración del staff que se encarga de montar los decorados.

En redes sociales se difundió la foto de un papel donde se podía leer que Miley necesitaba una plataforma para llevar a cabo su show.